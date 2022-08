Solothurn: Barocktage-Organisatoren ziehen positive erste Bilanz

Barocktage Solothurn «Unser Ziel ist es weiterzuwachsen»: Die Organisatoren sind mit den zweiten Barocktagen zufrieden und blicken bereits nach vorne 283 Programmpunkte wies die zweite Ausgabe der Barocktage aus. 2023 soll der Event noch grösser, noch bekannter werden. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.08.2022, 20.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Barocke Gestalten auf dem Balkon der Couronne. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Die Euphorie ist den Organisatoren anzuhören. Auch die zweite Ausgabe der Barocktage Solothurn ist ein Erfolg, da ist sich das Dreiergespann einig. Andreas Affolter (Schloss Waldegg) spricht von einer «grossen Freude» und von einer «stimmigen Gesamtatmosphäre». Noch liegen keine Besucherzahlen vor, doch was Affolter sagen kann, ist, dass dieses Jahr mehr Besucherinnen und Besucher aus der Romandie angereist sind. «An Wochentagen war vor allem das lokale Publikum vor Ort, an den Wochenenden sind Leute von Genf bis St. Gallen gekommen.» Ja, vereinzelt gab es gar Gäste, die extra für die Barocktage aus Hamburg oder Aachen nach Solothurn gereist sind und auch hier übernachtet haben.

Angesichts der positiven Entwicklung steht für das Organisationsteam schon fest, dass es auch im kommenden Sommer wieder Barocktage geben wird. «Wahrscheinlich werden sie noch einmal grösser und das Programm noch vielfältiger», sagt Andreas Affolter. Und dies will etwas heissen. Schon in diesem Jahr gab es 283 Programmpunkte. Geplant ist auch, dass es künftig mehr Events im öffentlichen Raum geben wird. Das beste Beispiel davon ist der historische Markt, am vergangenen Samstag. Affolter: «Wir wissen jetzt, dass die Nachfrage da ist.»

«Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und ein ernst zu nehmendes Festival zu werden», sagt auch Erich Weber (Museum Blumenstein). «Der Event soll einen Mehrwert für die Stadt und die Region generieren, soll Solothurn bekannter machen.»

Die Soiree galante am Samstagabend war für alle drei eines der grossen Highlights. Franziska Weber-Schmid (Museum Altes Zeughaus) betont: «Was mir ganz besonders in Erinnerung bleiben wird, sind die Begegnungen, die wir die ganze Woche über hatten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen