Dieser Solothurner kann so hoch singen wie eine Frauenstimme

Barocktage Solothurn Männer, die so hoch wie Frauen klingen: Der Solothurner Sänger Jan Börner erreicht spektakuläre Höhen Vor einem Auftritt in Solothurn fühlt sich Jan Börner besonders kribbelig. Im Rahmen der Barocktage tritt der Countertenor im Museum Blumenstein auf. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Jan Börner – Countertenor. Tom Ulrich

Betritt Jan Börner das Konzertpodium, folgen ihm bewundernde Blicke. Erklingt der erste Ton, geht häufig ein Raunen durchs Parkett. Er singt mit hoher Stimme – und ist doch ein ganzer Kerl. Einer, der gerne Motorrad fährt und auf Felswände klettert.

Als Altus werden Countertenöre bezeichnet, die in der Altlage singen und dabei in der Höhe wie eine Frauenstimme klingen. Nicht nur in der Barockzeit, der Hochblüte der Countertenöre, sondern auch heute fasziniert diese Stimmlage: Männer, die so hoch wie Frauen singen können.

Heute kredenzt Altus Jan Börner anlässlich der Barocktage um

17 Uhr, gemeinsam mit den beiden Cembalisten Johannes Keller und Seungmin Lee, mit Werken von Scarlatti, Händel und Vivaldi musikalisches Barockfeeling im barocken Ambiente vom Museum Blumenstein.

Die Leidenschaft für den Gesang weckte das Chorsingen. Als der ehemalige Solothurner Singknabe nach dem Stimmbruch immer noch im Knabensopran singen konnte, obschon er mit Baritonstimme sprach, nahm ihn Chorleiter Peter Scherer in die neugegründete Alt-Gruppe der Männer auf. Seither singt Jan Börner mit der Falsettstimme. Wendet er diese Stimmfunktion nicht an, singt er mit der Bruststimme in der Baritonlage.

Selbst virtuoseste Arien zelebriert er mit Leichtigkeit

Der Gesang heutiger Countertenöre wird als Falsett beschrieben, ist in etwa mit der weiblichen Sopran- oder Altstimme vergleichbar und eine Oktave höher als die männliche Tenorstimme.

Jan Börner erreicht spielend spektakuläre Höhen. Selbst virtuoseste Arien zelebriert er mit Leichtigkeit und Schmelz, angereichert mit Trillern und Verzierungen. Er besitzt eine in allen Lagen ausgeglichene Stimme von ausnehmender, lyrischer Schönheit und perfekt sitzenden Koloraturen. Doch technische Brillanz und eloquentes Timbre allein reichen nicht aus, soll Musik zu Herzen gehen.

Dem Sänger ist es wichtig, die Menschen mit seinem Gesang zu berühren. Er nützt den Interpretationsspielraum, gestaltet und belebt die Barockarien. «Ich will etwas aus dem jeweiligen Stück machen, Verzierungen nicht einfach wiederholen, sondern variieren», schmunzelt er.

Der Spezialist für Alte Musik fasste mittlerweile auch auf der Opernbühne Fuss. «Zuerst unter Andreas Reitze auf Schloss Waldegg, 2016 sang ich in Händels «Alcina» im Theater Biel-Solothurn und 2018 in «Rinaldo» im Stockalperschloss Brig. Seither sind einige Partien dazu gekommen», erzählt er.

Dabei hätte er sich durchaus vorstellen können, Richtung Architektur/Landschaftsarchitektur oder Jugendpsychologie tätig zu werden. Dies änderte sich, als sein Privatlehrer und Förderer, der legendäre Richard Levitt, der auch Andreas Scholl unterrichtete, seinen Schützling für die Aufnahmeprüfung für die berühmte Schola Cantorum Basilensis anmeldetet. «Ich hätte mir dies nicht zugetraut. Obwohl ich natürlich davon träumte.»

Professor Ulrich Messthaler spürte das Potenzial des jungen Solothurners, nahm ihn unter seine Fittiche und wies ihm den Weg zum Erfolg. Messthaler habe lapidar gemeint:

«Den nehme ich, den will ich.»

Also setzte Jan Börner alles auf eine Karte, entschied sich für eine Profi-Karriere. «Ich wusste immer, wenn ich studiere, dann Alte Musik», erinnert er sich. «Vom gregorianischen Choral bis zu barocken Kantaten, Motetten, Passionen, Oratorien und Opern, habe ich diese Musik in ganz Europa und sogar in Brasilien gesungen», listet er die Stationen seiner Konzerte auf.

Börner freut sich auf das Heimspiel in Solothurn

Zu den Höhepunkten seines Werdegangs zählt er die Einspielung von Bachs Johannespassion mit dem Ricercar Consort (Philippe Pierlot) sowie solistische Auftritte am Festival d’Ambronay und Le Concert Étranger (Itay Jedlin, Paris). Heute steht nun ein Heimspiel in Solothurn auf dem Programm.

Jan Börner: «Vor der Haustüre aufzutreten, ist natürlich cool, aber ich fühle mich kribbeliger als vor einem grossen Publikum in einer anonymen Stadt. Schaue ich in die Zuschauerreihen, erkenne ich bekannte Gesichter. Andererseits ist der rote Salon im Blumenstein ideal für Barockmusik. Der Raum und die Klänge verschmelzen zu einer speziellen Atmosphäre, auf die ich mich freue.»

Konzert Barockmusik, 15. August, 17 Uhr, Museum Blumenstein Solothurn.

