Barocktage Solothurn Ganz Solothurn ist dem Barockfieber verfallen und zelebriert die Zeit um die Wende vom 17. ins 18. Jahrhundert Die Barocktage sind gestartet und geben Einblicke, wie man dazumal lebte. Etwa welches Spiel beliebt war und wie der Tee zubereitet wurde. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 14.08.2022, 17.00 Uhr

Im Rahmen der Barocktage wird Tarock gespielt. Erich Weber, Kurator des Museums Blumenstein, erläutert das Kartenspiel. José R. Martinez

Sogar eine Päpstin Der fesche Junker auf Schloss Blumenstein (alias Erich Weber) empfängt in seinem Garten drei in vornehme Roben gekleidete Patrizier-Damen, welche sich in das Geheimnis des Tarock-Spiels einweihen lassen wollen. Dazu gesellen sich zwei Zeitreisende aus dem 21. Jahrhundert, die das inzwischen fast in Vergessenheit geratene Spiel kennen lernen möchten.

Die Blütezeit erlebte das Spiel mit den 78 Karten zwischen 1730 und 1830. Die Ursprünge finden sich in Mailand und Bologna. Es darf angenommen werden, dass sich das Spiel auf Grund der kriegerischen Auseinandersetzungen in ganz Europa ausbreitete. Oft langweilten sich die Söldnerheere, bis wieder eine Schlacht anstand und Oberitalien war während Jahrhunderten ein umkämpftes Gebiet. Dabei kreierten die Franzosen eigene Karten.

Der Junker vom Blumenstein besitzt das italienische Original. Zudem wurden seine Karten in Solothurn von Franz Heri gedruckt, dem ersten Kartendrucker der Eidgenossenschaft.

Vorteil des Spiels ist, dass sich sechs oder mehr Personen daran beteiligen können. Die Bildmotive auf den Karten hatten oft eine religiöse Bedeutung. Aber auch die gesellschaftliche Hierarchie ist vertreten mit König, Königin, dem Chevalier und dem Valet (Diener). Nicht zu den wertvollsten Karten gehören Kaiser, Kaiserin, Papst und Päpstin. Letztere vermutlich in frommen Kreisen als Äbtissin bezeichnet.

Gespielt wird um Geld, das in Form von Jetons auf den Tisch gelegt wird. Der Wert eines Jetons wird vor Spielbeginn festgelegt. Eine der Damen nimmt das Kartenbündel und mischt es. Der Junker nimmt die Karten entgegen, teilt sie in zwei Hälften und vereinigt beide wieder, mischt also nochmals. Eine weitere Dame hebt ab und der Junker teilt aus. Das Spiel kann beginnen.

Die erste Dame passt und legt dafür einen Jeton auf den Tisch. Die Dame aus dem 21. Jahrhundert eröffnet nun das Spiel mit einer bestimmten Farbe. Die weiteren Mitspielenden dürfen, solange sie darüber verfügen nur mit dieser Farbe spielen. Lassen wir also die fröhliche Runde weiter spielen.

Heisse Getränke erobern die Salons

Beim Eintritt in den Roten Salon des Schlosses Blumenstein fällt ein gedeckter Tisch auf mit silbernen Kannen und edlen Porzellantassen. Das gut eingespielte Ensemble von «Les Soirées amusantes» lädt in historischen Küchenkostümen zu einer zweisprachigen Einführung in die Welt der barocken Salons ein.

In dieser Zeit eroberten die heissen Getränke Thé, Café und Chocolat die Salons der Höfe und der vornehmen Gesellschaft. Manche Dame wird über die Einführung des Thés froh gewesen sein, denn eine Einladung hiess eigentlich, dass den Gästen ein vollwertiges Diner serviert werden sollte. Mit der Einladung zum Tee entfiel dies.

Bevor jedoch die Küchenbrigade in Aktion trat, unterhielt der Haus-Musikus die Gäste mit zeitgenössischen Klängen am Flügel. Dann jedoch befahl Madame, in der Küche Chocolat vorzubereiten. Ihren Gästen erzählte sie, dass der kostbare Tee aus Asien komme und entweder auf dem Seeweg oder mittels Karawanen nach Europa gelangte. Kakao- und Kaffeebohnen wurden aus den südamerikanischen oder afrikanischen Besitzungen eingeführt.

Während der Café kocht, wird den Gästen Gelegenheit geboten, sich zu unterhalten, Klatsch und Tratsch auszutauschen oder der Musik zu lauschen. Die vornehme Dame verfügt über mehrere Teesorten und lässt ihn je nach Wunsch des Gastes kredenzen. Der gekochte Kaffee wird gleich in Kannen aus der Küche gebracht.

Chocolat ist wohl für einige Damen der Gesellschaft neu, weshalb Madame selber einen Streifen harter Schokolade in die Kanne stellt und sie zerreibt, um dann das heisse, cremeartige Getränk durch den Diener zu servieren.

Die edlen Getränke bedurften ebenso edlen Gefässen. So entstanden die Porzellan-Manufakturen. Jeder Fürst wollte eine haben und so wetteiferten die Höfe mit ihren Tassen um die Gunst der betuchten Gastgeberinnen.In der Schweiz etablierten sich in Langenthal und Nyon Porzellan-Manufakturen. Letztere belieferte sogar den Zarenhof.

Kaum die ersten Schlucke getrunken, die Gastgeberin komplimentiert, wird zum Gespräch zurückgefunden.

