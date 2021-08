Fechtmeister im Museum Altes Zeughaus in Solothurn.

Barocktage Solothurn «En Garde!» Ein Fechtmeister forderte im Museum Altes Zeughaus zum Kampf auf Ein Lausanner Fechtmeister gibt in Solothurn Einblick in das Barocke Fechten. Vanessa Simili 19.08.2021, 05.00 Uhr

Im Alten Zeughaus klirrten die Waffen aufeinander. Michel Lüthi

In Gewändern des mittelalterlichen Adels gekleidet kreuzen zwei Männer die Klingen. Mitten im Gefecht bewegen sie sich still und grazil. Zu hören nur ihre Schritte, das Klackern der Absätze ihrer Stiefeln und das Geräusch von Metall auf Metall, wenn die Klingen sich berühren. In der Rechten den Degen, die Linke erhoben, bewegen sie sich mit tänzerischer Leichtigkeit parallel zueinander auf und ab. Der mit Federn besetzte Dreispitz sitzt fest auf dem Kopf, die Puffärmel flattern leicht. Schritte und Sprünge, so elegant sie aussehen, versetzen den tönernen Boden im ersten Stock des Museums Altes Zeughaus MAZ dennoch in Schwingung.

Eine Handvoll Besucherinnen und Besucher interessieren sich an diesem Morgen für das Historische Fechten. Kurz vor 11 Uhr erscheint denn auch die Gastgeberin Franziska Weber-Schmid, Leiterin Administration und Anlässe im MAZ, in hellblauer Robe, mit Federhut. Den passenden Fächer in der Hand gesellt sie sich zu den Zuschauenden, während Michael Müller-Hewer seinen Sohn zum Gefecht gebeten hat. Der Fechtmeister und Lehrer für historische Kampfkunst fordert ihn sanft heraus. Von Kindesbeinen an muss er ihn in der Kunst des Fechtens unterrichtet haben, so selbstverständlich bewegt er sich. Dass er in die Fussstapfen des Vaters treten wird, ist offenkundig. Die Eleganz beeindruckend.

Das Rapier als eine Revolution

Ihre gelebte Faszination für die Fechtkunst, die historischen Waffen und den szenischen Kampf springt als Funke auf das Publikum über. Müller-Hewer, extra für die Barocktage aus Lausanne angereist, überzeugt als Fechtmeister, er vermittelt die Inhalte dieser alten Kunst versiert und fliessend, ja beinahe rauschend, und nimmt die Besucherinnen und Besucher mit, auf einen Streifzug durch die Vielfalt der Degen. «Der Hofdegen entwickelt sich in Frankreich im 16./17. Jahrhundert, beeinflusst durch das italienische Rapier», startet er gleich in medias res.

Als Waffe zum Stechen, nicht zum Schlagen, führte sie zu einer Veränderung des Kampfstils. «Das Rapier war eine Revolution», weiss er. «Den Korb, der die Hand schützen soll, hat man auf das Stichblatt reduziert.» Die Klinge neu dreieckig im Profil, flexibel und kürzer wurde somit deutlich leichter. «Statt 1300 Gramm wog ein Rapier in Frankreich neu an die 900 Gramm.» Was den Laien ohne Hintergrundwissen kaum beeindrucken würde, bezeichnet der Meister als umwälzende Veränderung.

Ein Blick in den Raum, wo eine ganze Palette von Degen, Säbeln, Floretts und Schwertern zu sehen ist, bestätigt, dass es auch in dieser Kampfkunst auf die feinen Unterschiede ankommen muss. Das Fechten als Kunstform habe sich an den Fechtschulen entwickelt und lasse sich in verschiedene Unterkategorien einteilen. Duell-Fechten ist eine davon. Auch die Höflichkeit lässt Müller-Hewer nicht aussen vor. Ist sie doch ein wesentlicher Bestandteil – wenn nicht der Kern der Sache.

«Fechten wird im 17. Jahrhundert zum Standardsymbol des Adels.»

Die Besucherinnen und Besucher konnten sich selber mit dem Degen versuchen. Michel Lüthi

Kalkül und Technik ist gefragt

Nach dem theoretischen Input lädt Müller-Hewer die Besuchenden ein, ihre Hygienemaske gegen eine bereitstehende Fechtmaske einzutauschen. Für zwei der fünf Besucherinnen ist es der Moment, sich zu verabschieden. Die anderen drei freuen sich sichtlich. Ein Kontrollblick des Meisters, ob die Maske sitzt, dann geht es los. Der Degen will richtig gehalten werden, die Knie leicht gebeugt, die Füsse in einer stabilen Stellung und – was besonders ungewohnt – die linke Hand bis über den Kopf erhoben, aber locker. Die linke Hand werde beim französischen Hoffechten ausgelagert, erklärt er. Damit sie nicht verletzt werde.

Jeweils zu zweit dürfen nun Schritte erprobt, Formen des Angriffs erfühlt werden. Ein Degen in der Hand scheint spielerische Kampfeslust zu wecken. Doch Intuition und wildes Fuchteln habe wenig mit Fechten zu tun, betont der Meister. Fechten erfordere Kalkül und Technik. Es gehe darum, aus der Ruhe heraus sich zu bewegen, sagt Müller-Hewer. «Ähnlich wie Schach», so André Gasser aus Luterbach, der aus Interesse an der Solothurner Kultur am Workshop teilnimmt. An diesem Morgen hat er bereits die neu eröffnete historische Apotheke des Alten Spitals besucht.

Die Degen stehen in einer Ecke. Michel Lüthi

Im Gespräch im Anschluss an den Workshop offenbaren sich auch bei den anderen Teilnehmenden die persönlichen Interessen und Motivationsgründe. Es ist das historische Interesse, das Beat Frey an die Barocktage geführt hat. Der Solothurner, der Geschichte auch studiert hat, lebt seit über 30 Jahren in Genf und interessiert sich für japanische Filme. Darin spielt Fechtkunst eine wesentliche Rolle.

Frey hat sich im Vorfeld informiert und weiss um die Erfahrung von Müller-Hewer als Bühnenchoreograf, er nutzt die Gelegenheit für Fragen. Auch hier schöpft der Fechtmeister aus dem Vollen und lässt Anteil haben an seinem Wissen, auf eine Weise, die selbst das Interesse von Unbedarften zu wecken vermag. So ist zu erfahren, dass nicht nur Adlige, sondern auch Bürgerliche fechten durften und dass es in Frankreich ganz selten auch fechtende Frauen gab – eine, bekannt unter dem Namen Mademoiselle Maupin, hat mit angeblich 20 durch ihren Degen getöteten Männern Geschichte geschrieben.