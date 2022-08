Barocktage Solothurn Der Märet auf Zeitreise: Kostümierte Marktfahrer, Fechtduelle und rassige Musik der königlichen Garde Spätestens am Samstag kam man nicht mehr darum herum, die Barocktage zur Kenntnis zu nehmen. Viele Kostümierte und nachgespielte Szenen sorgten dafür, dass der Märetbesuch zu einer Reise in die Vergangenheit wurde. Hans Peter Schläfli und Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.08.2022, 14.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Historischer Markt in der Altstadt. José R. Martinez

Nicht «Back to the Future», sondern vorwärts in die Vergangenheit lautete am Samstag das Motto. Die barocke Kultur wurde in Form eines historischen Märets mit detailgenauen Kostümen und nachempfundenen Szenen erlebbar.

Die erste Gruppe kostümierter Personen erscheint vor dem Palais Besenval – hoppla, nein, das ist ja eine gewöhnliche Hochzeitsgesellschaft. Aber vor der St.Ursen-Kathedrale geht es am samstäglichen Märet so richtig los mit der Reise in die Vergangenheit. «Das Kleid habe ich anhand historischer Vorlagen selber geschneidert», erklärt hier Vera Holliger am Stand der Einsiedelei-Gesellschaft, die sich um den Erhalt der Kunstdenkmäler und des Meditationsweges in der Verenaschlucht kümmert.

Impressionen vom historischen Markt in der Altstadt. José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung Historischer Markt in der Altstadt José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Dann zieht ein echter Schneckenkarren, mit dem früher das Heu gefahren wurde, die Blicke auf sich. «Den habe ich von meine Grossätti», sagt Stefan Jaus, der zusammen mit seiner Frau Madlen auf dem historischen Wagen die selber gebackenen Brote ausgestellt hat. Auch die beiden sind in historische Kostüme gekleidet und die barocke Altstadt bildet die ideale Kulisse.

Vor dem St.Ursen-Brunnen sind die Wilchinger Wöschwiiber gerade dabei, die neusten Gerüchte über ihre Nachbarn zu verbreiten, während oben, wo es in die Barfüssergasse geht, «Les Cent Suisses» ihre rassigen Lieder vortragen. «Wir verkörpern die königliche Garde des französischen Königs, die vergleichbar mit der Schweizergarde im Vatikan geführt wurde», erklärt der musikalische Leiter Dominik Zeiter.

Wilchinger Wöschwiiber waschen auf dem Marktplatz und tauschen Gerüchte aus. José R. Martinez

Die Trommler und Pfeifer des eidgenössischen Feldspiels tragen repräsentative Uniformen, wie sie kurz vor der Französischen Revolution üblich waren. «Wir bringen die Musik vom 16. bis 18. Jahrhundert wieder auf die Strasse», erklärt Zeiter.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Es sind kurze, rassige Stücke, die damals beim Volk gut ankamen und er freue sich sehr darüber, dass sich in Solothurn so wie viele Leute für die barocke Geschichte und die Musik interessieren.

«Les Cents Suisse» ziehen musizierend durch die Gassen der Altstadt. José R. Martinez

Mit schmucker Perücke lauscht auch Erich Weber den Trommlern und Pfeifern. «Die Idee ist es, die Alltagskultur der Solothurner Barockzeit für alle spürbar und erlebbar zu machen», sagt der Leiter des Museums Blumenstein. Und:

«Solothurn ist die schönste Barockstadt der Schweiz und wir wollen diesem Ruf Tiefe geben.»

Die Kostüme sind nicht der Fantasie entsprungen, sagt Erich Weber, Leiter des Museum Blumenstein, im blauen Kostüm. José R. Martinez

Lebende Geschichte geht weiter als ein Museumsbesuch. Auch er habe für sein Kostüm historische Originale studiert und zur Epoche passende Stoffe gesucht, Leinen, Baumwolle und Seide. «Die Kostüme sind nicht der Fantasie entsprungen, damals wurden tatsächlich genau solche Kleider getragen», sagt Weber. Sein Seidengewand habe eine professionelle Schneiderin gefertigt, das weisse Hemd habe er selber genäht.

«En garde» heisst es derweil auf dem Friedhofplatz. Hier werden die Klingen gekreuzt. Gekämpft wir jedoch nicht um ihre Ehre, sondern aus Liebe zum Barock. Der Fechtmeister demonstriert, wie man vor dreihundert Jahren mit dem Degen umgegangen ist.

Zwei Fechtmeister messen sich auf dem Friedhofplatz. José R. Martinez

Wichtig dabei sei die Fussarbeit, kann man dabei lernen. Immer zuerst den Absatz fest aufsetzen, dann den Fuss abrollen, damit man nicht über irgendetwas stolpert. Denn der Blick muss immer auf Hand und Klinge des Gegners gerichtet bleiben, sonst ist ein Kampf rasch verloren.

Soirée Galant in der Couronne

Der Märet ist bereits seit Stunden vorbei, als in der Couronne aufgetischt und wie zu Barockzeiten gefeiert wird.

Barocktage: Soirée Galant in der Couronne. José R. Martinez

Vier Gänge werden an diesem Soirée galante aufgetischt, darunter ein Duett von der Ente mit Zimt und Traube oder auch Kalbsfilet im Brioche-Mantel. Zu einem solchen Abend dazu gehört Musik und Tanz. Noch am Nachmittag haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Tanzschritte geübt, um am Abend eine gute Figur zu machen. Doch auch Tänzerinnen und Tänzer von Les Soirées Amusantes sind vor Ort, leiten Kolonnentänze an und präsentieren ein paar Quadrilles.

Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Baroktage: Soirée Galant in der Couronne José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Danach ist die Zeit gekommen, wieder das Zeitalter des Barocks zu verlassen. Nach neun Tagen endete am Sonntagabend die zweite Ausgabe der Barocktage Solothurn – die barocken Kostüme verschwinden für ein Jahr im Kleiderschrank.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen