Bargeldlos «Cashless» im Rostwürfel: In der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn geht ab Mittwoch alles nur noch mit Karte oder Twint Schon heute bezahlt kaum noch jemand mit Bargeld in der Kulturfabrik Kofmehl. Nun zieht der Veranstalter die Konsequenz. Judith Frei 1 Kommentar 21.10.2022, 18.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erste Party im Kofmehl nach der offiziellen Aufhebung der Zertifikats- und Maskenpflicht. Jose R. Martinez

Von Null auf 100 in sechs Jahren. Das ist in der Kulturfabrik Kofmehl passiert. Dabei geht es um das bargeldlose Bezahlen. Zum ersten Mal konnte man 2016 mit der Karte seinen Drink im Kulturlokal bezahlen. Ab Mittwoch, 26. Oktober, hat das Bargeld im Kofmehl ausgedient: Ab dann kann man nur mit der Karte oder mit Twint bezahlen.

Bargeld bekommt man also im Rostwürfel nicht mehr zu Gesicht. Oder besser gesagt, fast nicht mehr. Wer keine Plastikkarte zum Bezahlen hat, kann am Eintritt die «Kofmehl-Wallet» mit Bargeld aufladen. Sie funktioniert wie eine Debit-Karte. Hat man am Ende des Abends noch Geld auf dieser Karte, bekommt man den Restbetrag zurück oder kann es für den nächsten Event verwenden. Während des Anlasses kann man sie auch zu jeder Zeit mit mehr Geld aufladen.

Die Pandemie als Katalysator

«Für uns ist es eine grosse Entlastung», erklärt Pipo Kofmehl, Leiter der Kulturfabrik Kofmehl. Das Handling mit Cash sei schon immer aufwendig gewesen. Zum Beispiel musste das Bargeld jeweils bei der Bank abgeholt, nach dem Anlass gezählt und wieder auf die Bank gebracht werden.

Doch sind die Gäste überhaupt bereit für diesen Schritt? «Seit der Pandemie zahlen acht von zehn Gäste ‹cashless›», erklärt Kofmehl die Entwicklung. Die Pandemie sei in dieser Hinsicht ein Katalysator gewesen. Denn noch vor wenigen Jahren sei das Verhältnis gerade noch umgekehrt gewesen.

«Für die meisten ändert sich ab kommenden Mittwoch nichts», sagt Kofmehl. Und was sagt das Kofmehl-Team dazu: Mehrheitlich freut man sich über die Änderung. Dazu sagt Kofmehl:

«Wir haben aber auf dem Radar, das diese Umstellung einen Einfluss auf das Trinkgeld haben kann.»

Klar könne man den Betrag immer noch aufrunden, das Trinkgeld kommt auch bargeldlos beim Bar-Team an. Man werde diese Entwicklung im Auge behalten.

1 Kommentar Stefan Röthlisberger vor 7 Minuten Das ist keine gute Entwicklung! Ich zahle meist mit Bargeld und bewahre mir meine Unabhängigkeit und ich bin alles andere als altmodisch. Wenn mein Bargeld nicht wilkommen ist, gehe ich nicht mehr hin, basta! Alle Kommentare anzeigen