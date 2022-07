Der Solothurner Ruedi Meier zeigt seine Bananenpflanzen

Bananenstauden Ein «Stadtmischtchrieger» züchtet Bananen: Dieser Garten in Solothurn zieht die Blicke auf sich An der Dreibeinskreuzstrasse bietet sich dem Beobachter ein ungewöhnlicher Anblick: Hier befindet sich der Bananengarten von Ruedi Meier. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Meier hat über 35 Bananenbäume in seinem Garten Hanspeter Bärtschi

Wer an der Glacisstrasse entlanggeht, dem bietet sich ein für unsere Region doch eher ungewöhnlicher Anblick. Im Garten der Dreibeinskreuzstrasse 15, in den man von der Glacisstrasse aus sieht, stehen mehrere Bananenstauden, deren schiere Grösse bei den Spazierenden viel Aufmerksamkeit erregt.

Ein Blick in den Garten. Hanspeter Bärtschi

Rudolf «Ruedi» Meier, der die Stauden züchtet, sagt: «Ig ha eigentlich es Drüfach-Härz, Basu, Sri Lanka und Soledurn.» Basel, weil von dort seine Mutter stammt; Solothurn, weil er hier lebt; und Sri Lanka, weil er dort auf Mission war für SAM (Schweizer Allianz Mission). Meier erinnert an den langjährigen Bürgerkrieg im Inselstaat.

Hanspeter Bärtschi

In Sri Lanka, damals noch Ceylon genannt, war es aber auch, wo er vor vielen Jahren erstmals eine Banane direkt von der Staude pflückte und verspeiste. Seither hat der 66-Jährige viel Wasser die Aare runterfliessen sehen, aber die Bananen und Sri Lanka haben es ihm angetan. Auf seinem Poloshirt steht gross «Sri Lanka» geschrieben; darunter prangt ein Löwe mit einem erhobenen Schwert in der Pranke, das Wappen des Landes.

Er kann tatsächlich Bananen ernten

«Ich habe vor einigen Jahren 30 Zentimeter hohe Stauden gepflanzt, jetzt überragen sie mich längst.» Die Staude wächst aus einem knolligen Rhizom, das dicht unter der Erde liegt und in der Wachstumszeit ein Blatt nach dem anderen herausschiebt. Das Mutterrhizom wiederum bildet kleinere Rhizome (unterirdisch wachsende Sprossachsen), die abgetrennt und wieder eingepflanzt werden können.

Die Pflanzen müssen regelmässig gegossen werden. Hanspeter Bärtschi

Die Hauptachse der Stauden wird aus gerollten Blättern gebildet; die Blätter entrollen sich nacheinander und werden teilweise über zwei Meter lang. Aus den üppigen Blüten entstehen schliesslich winzige Banänchen in grosser Zahl. Dass in unseren Breitengraden aber tatsächlich Bananen geerntet werden können von einer Staude, die nicht in einem Glashaus wächst, ist selten, erklärt Ruedi Meier stolz.

Ob das mit der Erderwärmung zu tun haben könnte? Das negiert Ruedi Meier, das sei nur eine Geschäftemacherei, glaubt er. Den Bananen leisten in Meiers Garten auch noch zwei Schildkröten Gesellschaft, die ein eigenes Häuschen bewohnen; es hat einen Teich und akkurat gestutzte Bäumchen.

Die Bananenstauden überragen den Besitzer. Hanspeter Bärtschi

Wichtig ist für eine erfolgreiche Bananenernte die Winterpflege. Die wärmeliebende Pflanze muss nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Nässe geschützt werden. Zudem wollen die Bananen im Frühling und Sommer regelmässig mit temperiertem Wasser gegossen werden, dazu braucht es natürlich auch viel Dünger und die abgestorbenen Blätter müssen geschnitten werden.

Teilzeit fährt er immer noch Bus

Meier ist zwar seit einem Jahr offiziell pensioniert, aber er fährt weiterhin Teilzeit für die BSU Passagiere durch die Region Solothurn. Das hat er die letzten 16 Jahre gemacht, doch hat er beruflich verschiedene Stationen durchlaufen: «Ig bin ne Attishölzler», sagt er. Aufgewachsen ist er in der Weststadt. Sie seien «Schtadtmischtchrieger» gewesen, erzählt er, man habe gegen die Bellacher gekämpft.

Hanspeter Bärtschi

Ursprünglich machte er eine Stifti als Bauspengler, konnte sie aber wegen seiner Linkshändigkeit nicht weitermachen, wie er erzählt. Unter anderem arbeitete er auch für das Aare-Taxi und bei der Molkerei Lanz. Nach einer Hirnblutung, die er mit viel Glück glimpflich überstand, leitete er die Brockenstube Hiob im Delta-Areal in Langendorf. Acht Monate war er auch Leichenbestatter, zudem Sterbebegleiter. Damit habe sich der Kreis geschlossen.

Zum Abschluss schenkt er der Journalistin eine Banane, zwar noch nicht aus dem eigenen Garten, dafür aber bio.

