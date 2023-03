Zuchwilerstrasse 41 und 43: Das passiert beim Solothurner Bahnhof

Nach der Sanierung Vom «Schandfleck» zum Begegnungsort: Am Bahnhof Süd in Solothurn soll ein attraktives Gastroangebot entstehen Seit 2018 sind die Umbauarbeiten an der Zuchwilerstrasse 41 und 43 in Solothurn im Gange. Jetzt befinden sich die Arbeiten laut der Bauherrin im Endspurt. Judith Frei Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

An der Zuchwilerstrasse 41 und 43 wird seit 2018 gebaut. Bild: Hansjörg Sahli

Die zwei Gebäude ragen seit 1963 über den südlichen Teil des Hauptbahnhofs. Über die Jahre entwickelten sich die modernen Gebäude zu einem «Schandfleck», an der Liegenschaft wurde augenscheinlich wenig erneuert. Seit 2018 ist die Mitbesitzerin – die Espace Real Estate – dabei, den Ort aufzuwerten. Jetzt befinden sich die Arbeiten im Endspurt.

Bis im Mai werden die Ausbauarbeiten in der Bahnhofsunterführung und im Erdgeschoss abgeschlossen sein. So schnell wie möglich sollen dann in die leeren Ladenflächen neue Mieter einziehen. Es gebe zwar viele Interessenten, aber ein Mietvertrag sei bis jetzt noch nicht abgeschlossen worden, erklärt Christian Froelicher, Leiter Finanzen bei Espace Real Estate.

Das Immobilienunternehmen hat seine Vorstellungen, was hier entstehen soll. Dabei wird der Branchenmix beachtet, das Erdgeschoss soll für Solothurnerinnen und Solothurner offen sein.

Im Erdgeschoss wird noch gearbeitet. Bild: Hanspeter Bärtschi

Konkret denkt Froelicher an ein Café oder ein Take-away mit einem innovativen Konzept. Manche mögen sich erinnern: Bis 2014 befand sich an der Zuchwilerstrasse 43, dort, wo jetzt der Denner und das Rodiag Diagnostic Center untergebracht sind, während fast drei Jahrzehnten das Café Mozart.

Die Schaufenster der Nummer 41 sind noch mit Sichtschutz versperrt. Bald soll man hier wieder mehr sehen können. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Auf dieser Seite des Bahnhofs hat es wenig Angebote, um am Mittag etwas zu essen», nennt Froelicher einen weiteren Grund, warum ein Gastronomiebetrieb gut wäre.

Es sei wichtig, dass Passanten in das Gebäude reinsehen könnten. Eine weitere halböffentliche und entsprechend abgeschirmte Fläche im Erdgeschoss wäre daher nicht die erste Wahl der Immobilienfirma. «Es wäre schön, wenn dieses Gebäude nicht ausschliesslich als ‹Denner- und Ärtzehaus› bekannt ist», sagt Froelicher.

Entwicklung Bahnhof Süd: Rechts im Bild ist die Zuchwilerstrasse 41 zu sehen. Visualisierung: zvg

Dass ein Gastronomieunternehmen an diesen Ort passen würde, hängt auch mit den Plänen von RBS und Stadt zusammen. Geplant ist, dass bis 2029 nicht nur der RBS-Bahnhof ausgebaut ist, sondern auch ein schmucker Bahnhofplatz entsteht. «Wir wollen antizipieren, was hier kommen wird», so Froelicher.

Heute sei die unmittelbare Umgebung eher ein «Drop-off»-Platz, in Zukunft soll es hier eine Begegnungszone geben. «Wir setzen grosse Hoffnung in diese Neuerungen. Und wir sind überzeugt, dass der Ort dadurch deutlich an Attraktivität gewinnen wird», so Froelicher.

Formale Notwendigkeiten verzögerten den Bau

Auch im Untergeschoss sind die Arbeiten im Gange. Diesen Ort will man heller gestalten. Dafür werden Lichtschächte eingebaut und ein neues Lichtkonzept umgesetzt.

Auch hier werden noch Mieter gesucht. Ausser dem Kebab-Imbiss im vorderen Teil, der nach dem Umbau ein grösseres Lokal erhält, hat Espace noch keine Mieterschaft in der Unterführung gefunden. Der Laden mit afrikanischen Spezialitäten im hinteren Teil gehört nicht Espace. Bevor mit dem Umbau gestartet wurde, habe man diesen Laden auch erwerben wollen. Dessen Besitzerin wollte aber nicht verkaufen.

Im Vergleich zum Erdgeschoss sei es hier schwieriger, geeignete Mieter zu finden, erklärt Froelicher. Bis jetzt habe man verschiedene Interessenten, die hier ein Yoga- oder Fitnessstudio eröffnen wollten.

Die Arbeiten in der Unterführung sind noch im Gange. Bild: Hanspeter Bärtschi

Eigentlich hoffte Espace Real Estate, dass man Mieter gewinnen kann, bevor die Umbauarbeiten starten. Doch die Firma hat beobachtet, dass sich Interessenten das Potenzial der Ladenflächen schwer vorstellen können.

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, habe man beschlossen, die Fläche im «Edelrohbau» zu sanieren. Die Flächen könnten so leicht den Bedürfnissen der neuen Mieterschaft angepasst werden.

In Zukunft wird es hier heller sein. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Umbauarbeiten sind jetzt schon im sechsten Jahr. Angefangen hat man 2018 mit der Fassade. Damals war sogar noch der Denkmalschutz involviert. Denn die beiden Gebäude wurden von einem Schüler des berühmten Solothurner Architekten Fritz Haller entworfen und umgesetzt.

1960er-Jahre-Bausünde führt zu Verzögerung

Angelehnt an die modularen Büromöbel des Lehrers, habe der Schüler auch hier eine modulare Bauweise angewendet. «Das wirkt sich positiv auf die Sanierungsarbeiten und die flexible Nutzung der Liegenschaft aus», so Froelicher.

Für diese Ladenflächen werden noch Mieterinnen und Mieter gesucht. Bild: Hanspeter Bärtschi

Dem Baujahr entsprechend ist auch eine Bausünde entdeckt worden: gebundener Asbest. Das hat die Sanierung deutlich zeit- und kostenintensiver gemacht. Die neuen Mietflächen seien jetzt asbestfrei, versichert Froelicher.

Für Verzögerungen sorgte zudem, dass bauliche Veränderungen von den Stockwerkeigentümern abgesegnet werden mussten. Den übrigen Stockwerkeigentümern gehören rund 25 Prozent des Gebäudes. Diese hätten sich nie gegen die Veränderungen gestellt, doch diese Formalität habe Zeit benötigt, heisst es.

Froelicher hofft: Sobald im Sommer die Arbeiten fertig sind, sollen die Liegenschaften ihr unrühmliches Image abschütteln und zu einem Ort werden, wo sich Solothurnerinnen und Solothurner treffen können.

