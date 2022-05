Freibad Solothurn: Der Chefbademeister im Interview

Der Chefbademeister im Interview: «Als ich angefangen habe, haben sich die Bademeister in der Garage umgezogen»

Seit Mitte 2014 ist Pascal Prétôt Chefbademeister im Freibad Solothurn. In den letzten zwei Jahren war er nicht nur gefordert, die Coronabestimmungen in seinem Betrieb umzusetzen, in dieser Zeit wurden auch die Anlagen neu saniert.