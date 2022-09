Solothurner Backclub gegründet: Es geht um mehr als nur um Backen

Backclub Solothurn Backen ist nur ein Teil: Zwei Schwestern haben den Backclub Solothurn gegründet und wollen damit auch den sozialen Austausch fördern Backen ist in ihrer Familie Tradition. Die Zwillinge Jelena und Mandica Božić haben nun in Solothurn den Backclub gegründet. Kuchen und Donuts stellen sie nicht nur zur Freude, sondern auch mal für wohltätige Zwecke her. Monika Kammermann Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Die Schwestern Mandi und Jelena Bozic haben einen Backclub in Solothurn. Carole Lauener

Man nehme die Leidenschaft zum Backen, das Bedürfnis für soziales Engagement und Zwillingsschwestern – daraus entsteht der Backclub Solothurn, der von Jelena und Mandica Božić im Co-Präsidium geleitet wird.

Das Ganze habe seinen Lauf während der Covid-Pandemie genommen: «Damals riefen wir den ‹Baking Friday› ins Leben. Freitags backten wir beide zusammen, was grossen Spass machte», erinnert sich Jelena. Die Zubereitung von Gebäck jeglicher Art hat in ihrer Familie Tradition. Auch ihre Mutter backe gerne und gut. Am Sonntag, wenn die ganze Familie zusammenkam, gehörte ein Kuchen oder eine Torte einfach dazu.

Carole Lauener

Jelena hegte schon länger der Wunsch, sich im sozialen Bereich zu engagieren. Die Mitarbeit in einer karitativen Organisation fühlte sich jedoch mit der Zeit zu sehr nach Arbeit an und war dem, was sie in ihrer sonstigen Tätigkeit als Marketing-Managerin ausübt zu nah.

«Ich wollte etwas ganz Anderes. Etwas, das Spass macht und sich mit einem gesellschaftlichen Aspekt verbinden lässt», erzählt die 35-Jährige. Der Baking Friday bereitete ihr viel Freude. Warum also nicht etwas daraus machen?

«Wir verändern immer die Rezepte und kreieren etwas Neues»

Im Januar 2021 wurde der Verein gegründet und zählt heute 15 Mitglieder. Mit dabei sind auch zwei Männer.

Carole Lauener

Auf der Website stosst man auf das Zitat aus dem Buch «Die Erschöpfung der Frauen» der Schweizer Autorin Franziska Schutzbach:

«Und sie werden sich nicht mehr damit begnügen, ein Stück vom bestehenden Kuchen zu bekommen, sie werden das Rezept verändern und einen anderen Kuchen backen.»

Dies passe in mehreren Hinsichten: «Wir verändern immer die Rezepte und kreieren etwas Neues», sagen die Zwillingsschwestern. Ausserdem: Backen sei – zumindest zuhause – etwas, das mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird. Dies zählt zur von Schutzbach beschriebenen Care-Arbeit.

Mandica, die Mutter eines kleinen Sohnes ist, bestätigt: «Für mich ist die grösste Motivation, jemand anderem, vor allem dem eigenen Kind, eine Freude bereiten zu können.»

Carole Lauener

Die Einnahmen werden an Organisationen, die Mutter und Kind unterstützen, gespendet, erklären die bosnisch stämmigen Kroatinnen. Die bisher erfolgreichste Aktion fand dieses Jahr im Rahmen des Internationalen Frauentags vom 8. März statt. «Wir haben auf Bestellung 103 Donuts gebacken und konnten rund 400 Franken an Frauenhäuser spenden», erklärt Jelena.

Es geht um mehr als «nur» backen

«Es geht um mehr als nur ums Backen, sondern um die Gemeinschaft und den Austausch», hält Jelena fest. Backevents mit bestimmten Themen sollen das fördern. Beim nächsten Event zeigen die beiden wie man eine Pavlova macht.

Die Schwestern Mandi und Jelena Bozic haben einen Backclub in Solothurn. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Man kommt zusammen, plaudert, tauscht sich aus und erweitert gleichzeitig die eigenen Kenntnisse. Der Backclub betreibt auch einen Instagram-Kanal, wo die Kuchen und Torten, die teilweise Kunstwerken ähneln, gepostet werden. «Dadurch haben wir auch Leute kennengelernt, die wir sonst so nicht getroffen hätten», sagt Mandica.

Es erfülle sie mit Freude, wie viele Komplimente und positives Feedback sie für ihre Kreationen erhalten. Für Viele sei Backen nichts Besonderes, sondern «normal». Die Schwestern halten dagegen: «Es erfordert Übung, Können, Geschicklichkeit wie auch Kreativität».

Die Schwestern Jelena und Mandi Bozic. Carole Lauener

Zu einen Backevent luden sie einen Gast ein, um eine in ihrer türkischen Heimatregion typischen Spezialität zuzubereiten: Manti Kaisery. Erst dachte die Hobby-Köchin, dass die Herstellung der Mini-Teigtaschen nicht interessant wäre für die Teilnehmenden.

Am Ende war sie stolz auf ihr Können, weil allen die Manti so gut schmeckten. «Genau das ist es, was wir im Backclub erreichen möchten, die Wertschätzung der Fertigkeiten, die jede und jeder mitbringt, um somit auch das Selbstwertgefühl zu stärken», halten Jelena und Mandica fest.

Alle Rezepte und weitere Infos sind zu finden unter: Backclubsolothurn.com« Instagram: @backclub_solothurn

