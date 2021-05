Solothurn - Wie ein Gang durchs Leben: Otto Lehmann zeigt in der Freitagsgalerie Arbeiten aus allen Schaffensperioden

Eigentlich ganz spontan zusammengeworfen - so beschreibt der Solothurner Künstler Otto Lehmann die Sammlung, die derzeit in der Freitagsgalerie zu sehen ist. All seine Stile, all seine Farben finden Besucherinnen und Besucher in den Werken wieder.

Fränzi Zwahlen-Saner 15.05.2021, 05.00 Uhr