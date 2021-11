Elisabeth Pott Bischofberger stellt ihre Porzellanwerke aus.

Ausstellung Porzellanwerke von Solothurner Künstlerin: Objekte der Ruhe und Vollkommenheit Die Solothurnerin Elisabeth Pott Bischofberger stellt aus, was sie im letzten Jahr produziert hat. Judith Frei 26.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Porzellanobjekt von Pott Bischofberger. zvg/Pascal Hegner

Ruhig. Still. Vollkommen. Das sind die Stichworte, die bei der Betrachtung der Porzellan-Werke von Elisabeth Pott Bischofberger in den Sinn kommen. Momentan hat sie ihre Werke wieder ausgestellt, jeweils am Wochenende bis zum 19. Dezember kann man sie in ihrer Wohnung, Atelier und Ausstellungsraum betrachten.