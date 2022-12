Solothurn: Das S11 zeigt Werke von fünf kantonalen Preisträgern

Ausstellung Keramikspargeln und misshandelte Tiere: Das S11 zeigt Werke von fünf kantonalen Preisträgerinnen und Preisträgern Das S11 rückt fünf kantonale Förderpreisträgerinnen und Förderpreisträger für bildende Kunst in den Fokus. In der Ausstellung sind Werke von Sara Affolter, Mattania Bösiger, Aline Stalder, Andrea Fortmann und David Scholl zu sehen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 23.12.2022, 16.00 Uhr

Blick auf die Keramikspargeln der Künstlerin Aline Stalder. Susanna Hofer

Kramer, Mango und Paula heissen sie etwa, die Tiere, deren Spuren die Fotografin Sara Affolter während der letzten zwei Jahre nachgegangen ist. Sie ist 1997 in Solothurn geboren worden und ihr Thema im Künstlerhaus S11 ist die «Wegwerfware Tier».

Sara Affolter. Zvg

Grossformatige Fotos zeigen Porträts von misshandelten Tieren, ihre oft unsichtbaren Narben, aber auch ihre Schönheit und ihren Stolz. Im Auge des Schweins scheint man noch erlittene Schmerzen zu sehen, oder könnte dies auch Interpretation sein? Affolter kritisiert den Umgang mit den Tieren während und nach der Coronapandemie; Fotos von tristen, kleinen, leeren Käfigen oder Stricken regen an, sich Gedanken zu machen.

Martin Rohde ist der Kurator der Ausstellung im S11, die noch bis zum 8. Januar läuft. Nebst den Werken von Sara Affolter werden Werke von weiteren vier bildenden Kunstschaffenden ausgestellt. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie sind Trägerinnen und Träger des kantonalen Förderpreises 2022.

Mattania Bösiger. Zvg

Grenze zwischen digitalen und analogen Räumen

Mattania Bösiger ist 1991 in Solothurn geboren worden und lebt in Basel. Dass er Hochbauzeichner war, ist auf seinen in Grau-Weiss-Schwarz-Tönen gehaltenen Bildern schnell ersichtlich, beschäftigt er sich doch mit dem Raum und dessen Bedeutung.

Ihn interessiert dabei vor allem das Spannungsfeld von digitaler und analoger Raumbeschreibung. Seine Malerei fragt, wo wir Grenzen ziehen zwischen digitalen und analogen Räumen; und wie sich die Verflechtung dieser Welten auf unsere Wahrnehmung auswirkt. Bösiger malt mit Öl auf Hartfaserplatten.

Ebenfalls 1991 in Solothurn geboren wurde Andrea Fortmann. Sie zeigt im zweiten Stock des Künstlerhauses eine Installation namens «We already miss how close we used to be – but the sky might no longer be the limit» und versammelt dort mehrere Arbeiten ihrer Medienkunst. In einer Art Wohnung überlagern sich Objekte, die sich zwar auf eine häusliche Infrastruktur beziehen, diese aber auch verfremden.

Andrea Fortmann. Roshan Adhihetty

So umschliesst etwa Schaumstoff ein elektronisches Gerät, während digitale Texte die Mehrdeutigkeit der Installationen formulieren. Auf dem Boden liegen zum Beispiel Baumnüsse mit «Sollbruchstellen», wie man sie von Haushaltsgeräten kennt; oder was ein Bildschirm zu sein scheint, entpuppt sich als Heizung. Das Ganze wird gekrönt von einem schmalen Streifen hellblauen Himmels.

David Scholl. zvg

Fotografien entführen in Zwischenwelten

David Scholl ist Fotograf und wurde 1994 in Grenchen geboren. In der im S11 gezeigten Serie «Winterlandschaften» entführt er die Betrachterin in Zwischenwelten mittels Fotografien, die man erst auf den zweiten Blick als Collagen erkennt. Raffiniert und elaboriert, wirken seine Fotografien doch wie zufällig.

Aline Stalder. zvg

Im Erdgeschoss hat Aline Stalder, geboren 1980, ihre Arbeiten ausgebreitet. Bunte Teppiche werden mit Keramikspargeln bestückt, Eier und Feigen glänzen. Stalder ist eine moderne Nomadin und sammelt Düfte und neue Früchte. Die Teppiche sollen in ihrer Abgegrenztheit an die Pariser Grünflächen erinnern und Stalder plant, Esshappenings zu machen. Die im S11 präsentierte Arbeit heisst «Tief im Boden schläft ein duftes Ding».

Hinweis Das Künstlerhaus S11 an der Schmiedengasse 11 zeigt noch bis am 8. Januar die Werke der fünf Kunstschaffenden.

