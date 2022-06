Der Balsthaler Edy A. Wyss stellt in der Galerie Löiegruebe aus

Ausstellung in Solothurn Bei den Werken des Balsthaler Künstlers Edy A. Wyss lohnt es sich mehrmals hinzuschauen In der Galerie Löiegruebe in Solothurn sind Werke von Edy A. Wyss ausgestellt. Diese zeigen: Auch Leerräume gehören zum Ganzen. Kurt Meier 11.06.2022, 05.00 Uhr

Künstler Edy A. Wyss vor seinen Werken in der Galerie Löiegruebe. Hanspeter Bärtschi

Sehen wir die Teile oder sehen wir das Ganze? Dies ist eine Frage der Perspektive und der Interpretation. Künstler Edy A. Wyss lädt uns ein, uns mit der Vielseitigkeit unserer Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Im Rahmen der Ausstellung Teile Formen Zeichen sind Werke des Kunstschaffenden aus Balsthal bis am 2. Juli in der Galerie Löiegruebe in Solothurn ausgestellt.