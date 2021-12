Ausstellung in der Galerie Löiegruebe

Ausstellung Abstrakte Formen und klare Farben: Ausstellung in der Löiegruebe «Visionen urbaner Sprachen» heisst die neuste Ausstellung in der Solothurner Altstadt. Judith Frei 05.12.2021, 19.43 Uhr

Ausstellung des Künstlers Beat Julius Müller in der Galerie Löiegruebe. Hanspeter Bärtschi

Nicht zum ersten Mal sieht man in der Galerie Löiegruebe Werke des Solothurner Künstlers Beat Julius Müller. Das letzte Mal, als er hier ausstellte, standen seine «Kleinobjekte» im Fokus. Einige wenige sind jetzt noch im Eingang zu sehen. Die verspielten Figuren – zusammengesetzt aus Industrieteilen –, die Müller gefunden und mit klaren Farben bemalt hat, stehen stramm nebeneinander.

In der jetzigen Ausstellung stehen Müllers Bilder im Zentrum: «Visionen urbaner Sprache», so lautet ihr Titel. Die abstrakten Bilder haben einiges gemeinsam, am augenfälligsten sind die klaren Formen und Farben. Die Linien sind messerscharf gezogen, manchmal erscheint sogar der Eindruck, dass sie von der Leinwand davonschweben. Trotz der ähnlichen Machart der Bilder wirkt die Ausstellung nicht eintönig. In den abstrakten Formen des einen Bildes kann eine menschenleere Stadt gesehen werden. Auf dem anderen Bild erkennt man eine Bühne, die eine grosse Skulptur präsentiert. Andere geometrischen Linien muten wie ein Stadtplan an.

Sieht Solothurn so in Zukunft aus?

Gemäss dem Titel der Ausstellung erinnern viele Bilder an eine Stadt. Bei einem Bild mit einem Tor im Vordergrund und schrägen Dächern hat man sogar das Gefühl, dass es sich um Solothurn handelt. Die Stadt wirkt herausgeputzt und menschenleer. Beinahe beklemmend ist ihre Ansicht. Ob das tatsächlich die Solothurner Altstadt ist, will der Künstler nicht verraten. «Vielleicht», antwortet er verschmitzt auf die Frage.