Solothurn: Narren hoffen auf Umzüge, Kanton drückt auf Bremse

Ausnahme möglich? Solothurner Narren hoffen wieder auf Fasnachtsumzüge – doch der Kanton drückt auf die Bremse Eine kleine Lockerung des Bundesrats von letzter Woche gibt in der Narrenwelt zu reden. In Luzern, aber auch in Solothurn überlegt man sich, ob allenfalls doch Fasnachtsumzüge möglich sind. Der Kanton steht dem skeptisch gegenüber. Fabio Vonarburg 25.01.2022, 05.00 Uhr

Hier war die Fasnachtswelt noch in Ordnung. Blick auf den letzten Umzug im Jahr 2020 in Solothurn. Tom Ulrich

Aufregung in der Narrenwelt, vor allem in der Innerschweiz: In Luzern wird seit einigen Tagen eifrig diskutiert, ob die Fasnachtsumzüge doch stattfinden können. Auch im Kanton Zug überlegen sich in einzelnen Gemeinden die Fasnächtler, ob sie ihren Entscheid überdenken, die Absage des Fasnachtsumzuges wieder rückgängig machen. Der Grund ist eine kleine Änderung, welche der Bundesrat vergangene Woche beschlossen hat. Diese könnte es ermöglichen, dass Fasnachtsumzüge von der 3G-Pflicht ausgenommen werden.

Denn in der neuesten Version der Verordnung ist ein Passus ausgeweitet worden. Die zuständige kantonale Behörde kann bei Freiluftveranstaltungen nicht nur im Sport-, sondern auch im Kulturbereich Ausnahmen von der Pflicht zur Zugangsbeschränkung bewilligen. Und zwar bei Grossveranstaltungen, die auf längeren Wegstrecken oder auf Strecken im freien Gelände stattfinden und bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten weder Zugangskontrollen noch Absperrungen möglich sind.

«Die Hoffnung ist zurück»

Auch die Solothurner Narren haben letzte Woche ganz genau aufgepasst, was der Bundesrat beschliesst und diese Änderung mit Freude zur Kenntnis genommen. «Die Hoffnung ist zurück», sagt auf Anfrage Patrick Zimmermann, Ober Ober der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft UNO. Zwar haben die Solothurner Narren die Umzüge im Dezember abgesagt, doch Zimmermann schliesst nicht aus, dass dieser Entscheid umgeworfen werden könnte.

Hilari am 13. Januar 2022 in Solothurn. Hanspeter Bärtschi / SZ

«Wenn es möglich ist, werden wir ein Umzug machen», sagt Zimmermann – und ergänzt: «Einfach auf andere Art und Weise.» Der Ober Ober der UNO erklärt, dass nur ein Wagenbauer einen klassischen Wagen für die geplante Fasnachtsausstellung in der Stadt baue. Auch neue Kostüme würden im Falle des Falles fehlen. Doch für Zimmermann steht fest:

«Wenn es auf irgendeine Art geht, dann stellen wir alles auf Beine.»

Er will aber nicht zu grosse Hoffnungen wecken. Betont, dass man in Abklärungen mit den Behörden sei. Die nächsten Gespräche mit der Stadt und dem Kanton Solothurn, die bereits vor dem letzten Entscheid des Bundesrates vereinbart wurden, stehen diese Woche an.

Kanton fürchtet erneuten Anstieg der Fallzahlen

Auf Anfrage heisst es von Seiten Kanton, dass jedes allfällige Gesuch genau geprüft werde, «unter Einbezug der örtlichen Situation und der zu erwartenden Menschenmenge». Die Narren dürfen sich jedoch eher wenig Hoffnung machen, wie die Antwort zeigt. Die Fallzahlen seien nach wie vor auf hohen Niveau, betont der Kanton, «Lockerungen bergen das Risiko eines weiteren Anstiegs».

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold hat den Schlüssel zur Stadt bereits abgegeben. Hanspeter Bärtschi / SZ

Bei einem Fasnachtsumzug in der Innenstadt oder in einem Dorfzentrum könnten sich die Zuschauer zu wenig verteilten, so die Behörden, «es besteht die Gefahr von grossen Menschenansammlungen, die Zirkulation der Menschen ist nicht gewährleistet und die Abstände können auch nicht eingehalten werden».

Anders würde dies gemäss Kanton bei einem Marathon oder einem Velorennen aussehen, wo sich die Besucher auf eine lange Distanz verteilen können.

Sommer-Fasnacht keine Option

Und wie stehen die Solothurner Narren zur Idee, die in Basel diskutiert wird: der Verschiebung der Fasnacht in den Sommer? Entsprechende Zeitungsartikel seien in der Whatsapp-Gruppe geteilt worden, erzählt Zimmermann. «Ich habe aber von niemandem gehört, der dies bei uns ernsthaft in Betracht zieht.» Die Tradition habe bei der Solothurner Fasnacht einen hohen Stellenwert. Er hält fest: «Die Fasnacht ist dann, wenn sie im Kalender eingetragen ist. Punkt und Schluss.»