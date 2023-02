Fasnacht in Solothurn: Ausgelassenes Potpourri am Schnuri Wuri

Honolulu Ausgelassenes Potpourri am Schnuri Wuri: Bischofsjass in der «Wirthen» und die Fasnacht als anonyme Männer-Selbsthilfe-Gruppe Am Solothurner Vorfasnachtsanlass im Theater Mausefalle sassen die Pointen. Am Schnuri Wuri treten die Macher der Gratis-Fasnachtszeitung «11 Minuten» auf. Wir waren dabei. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 03.02.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jedes Jahr am Schnuri Wuri: Die Macher der Fasnachtszeitung «11 Minuten» zeigen ihr Bühnentalent. Hanspeter Bärtschi

Zur DNA der Gratis-Fasnachtszeitung «11 Minuten» gehört, dass sie eine Woche vor den weiteren närrischen Gazetten erscheint.

Eine zweite Eigenheit: Die Herausgeber sind nicht nur begnadete Blattmacher, sondern ebenso begnadete satirisch-theatralische Interpreten närrischen Gedankengutes. Dazu haben sie das Schnuri Wuri erfunden. Im Theater Mausefalle in Zuchwil spulen sie ihr ausgelassenes Potpourri dreimal vor ausverkauftem Haus ab. Zum ersten Mal am Donnerstag.

Der Moderator trägt sein Outfit «umgekehrt»

Der rote Faden hiess «umgekehrt». Diesen repräsentierte Moderator Sven Witmer ideal. Sein Outfit trug er nämlich umgekehrt. Wiedergegeben wurde die eindrückliche Budgetdebatte unter der Leitung von Stadtpräsidentin Stefanie Ingold im Gemeinderat über die Sparmassnahmen, die schliesslich in der Erhöhung des eigenen Sitzungsgeldes gipfelte.

Sven Witmer moderierte den Schnuri Wuri. Hanspeter Bärtschi

In der ersten Zugabe gewährte Carlo Bernasconi einen Einblick in seinen ersten Arbeitstag als RAV-Vermittler, ein weiterer Meilenstein in seiner vielfältigen Karriere. Nach vorne geschaut wurde im zweiten Supplement: «der Tag», mit einem heiklen Thema: der 4. August 2022! Es war keine Nacht-und-Nebel-Aktion. Nein, am helllichten Tag und bei Sonnenschein erfolgte die Baumabsägung auf dem Post-, neu Protzplatz. Die Protestaktion von alt Gemeinderat Beat Käch führte umgekehrt zu einer Einweihung mit angestossenem Bierfass durch die Stadtpräsidentin.

Umgekehrt abgefeiert wurde auch der Traditionsanlass der Narren-Aktivitas am Montagabend im Kofmehl – das Pfiff-Lala-Gugu-Drumm. Die spezielle Moderation des Kopfes der Veranstaltung, Guso-Musignarr und Neu-Pressenarr in diesjähriger Doppelfunktion, Thomas Nyffenegger, lieferte die Basis für den dritten Nachgang.

Bundesrätin kommt für 24 Stunden nach Solothurn

Hohen Besuch erwarteten im vierten Dessert Gemeinde- und Ständerat Pirmin Bischof sowie Neustadtschreiber Urs Unterlerchner. Neubundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wurde ausgelost, für 24 Stunden nach Solothurn zu kommen, um in dieser Zeit hier alle Probleme zu lösen. Allerdings wähnte sich auch ihr Neokollege Albert Rösti zu dieser hehren Aufgabe auserkoren, was die «11 Minuten»-Stimmenimitatoren zu herrlichen Kalauern und Wortspielen animierte.

Wie aus den Vorjahren gewohnt, symbolisierten die Masken, wen die Personen darstellen. Hanspeter Bärtschi

Der Gastredner philosophierte nicht nur über Gott und die Welt. Reto Stampfli widmete sich sehr facettenreich aus seinem Effeff der honolulesischen Fasnacht als einer der letzten patriarchalischen Veranstaltungen. Er bezeichnete sie als anonyme Männer-Selbsthilfe-Gruppe im Kampf gegen das Gendern.

Einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zufolge heisst es nun DAS Fasnacht und DAS Chesslete. Ein anderer Traditionsanlass fand sich in der nächsten Zugabe wieder: der Bischofsjass im wiederbelebten Zunfthaus zu Wirthen. Bischof Felix Gmür und der nach Leipzig konvertierte Andreas Reize massen sich mit dem männlichen Regierungsratsduo Peter Hodel und Remo Ankli bei einem gemütlichen Schieber.

In der letzten Zugabe erlebte das 2000-Jahr-Jubiläum-Open-Air auf der St.-Ursen-Treppe sein Revival. Im Mittelpunkt natürlich: Krokus und Moderator Dani Fohrler. Die Redaktionscrew bewies einmal mehr freudentränenfördernd ihre Hochform.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen