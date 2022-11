Solothurn: Gemeinderat spart und erhöht Sitzungsgelder zugleich

Ausgaben Der Solothurner Gemeinderat spart und erhöht gleichzeitig die Sitzungsgelder – das finden nicht alle gut Einerseits fällte der Gemeinderat am Dienstag schmerzhafte Sparentscheide, andererseits entschied er zu seinen Gunsten: Künftig sollen die Mitglieder mehr Geld für die Gemeinderatssitzungen bekommen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 16.11.2022, 17.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mitglieder des Solothurner Gemeinderats sollen künftig mehr Sitzungsgelder bekommen. Hanspeter Bärtschi

Es ist allerhöchstens ein besseres Sackgeld, welches der Gemeinderat sowie Kommissionsmitglieder bis anhin erhalten haben: 60 Franken für Sitzungen bis zu zwei Stunden – für jede weitere abgeschlossene halbe Stunde kommt eine Zehnernote hinzu.

Zum Vergleich: Ein Gemeinderat in Grenchen erhält 300 Franken pro Sitzung. Geht diese nicht länger als zwei Stunden, geht hier die Lokalpolitikerin – bildlich gesprochen – mit 240 Franken mehr im Portemonnaie nach Hause als der Solothurner Kollege.

Künftig soll dieses Ungleichgewicht etwas weniger gross sein. Mit grosser Mehrheit bewilligte sich der Gemeinderat selber ein höheres Sackgeld, das aber auch noch die Gemeindeversammlung gutheissen muss. Dabei einigte man sich auf einen Vorschlag, den Mitte-Gemeinderat Pascal Walter ausgearbeitet hat.

Pascal Walter, hier nach der Wiederwahl zum Vize-Stadtpräsidenten. Hanspeter Bärtschi

Dieser sieht vor, dass Gemeinderäte sowie Mitglieder von Kommissionen und Arbeitsgruppen künftig 100 Franken für eine Sitzung erhalten, die zwei Stunden in Anspruch nimmt. Für jede weitere halbe Stunde kommt neu eine Zwanziger-Note hinzu. Zudem wird auch dem grossen Aufwand von Vorsitzenden Rechnung getragen. In einer Kommission erhalten diese zusätzlich 100 Franken pro Sitzung, in einem Ausschuss 300 Franken. Diese Änderungen führen dazu, dass die Stadt pro Jahr 123000 Franken mehr Geld ausgibt.

Der falsche Zeitpunkt, das falsche Zeichen

Es waren drei Gemeinderäte an der Zahl, die sich gegen das zusätzliche Geld aussprachen. Zwar sind auch diese der Meinung, dass der neue Ansatz gerechtfertigt ist. Sie sprachen sich aus einem anderen Grund dagegen aus. Das Stichwort heisst hier Timing. Er habe grosses Verständnis für die Anpassung, sagte FDP-Gemeinderat Jörg Aebischer. Die Ansätze, die man heute habe, sei ein Trinkgeld, das auch mit der Anpassung ein solches bleibe. Doch: «Es ist der falsche Zeitpunkt und das falsche Zeichen.» Damit nahm er Bezug auf die Sparbemühungen.

Just am selben Abend strich der Gemeinderat gewisse Budgetposten. Etwa das Heft der Stadtschulen, mit dessen Einstampfung die Stadt 42'000 Franken im Jahr spart. Sein Parteikollege Christian Herzog fand: «Ich kann mir nicht mehr Geld geben, wenn es der Finanzen der Stadt schlecht geht.»

Die markantesten Worte wählte der dritte im Bunde SVP-Gemeinderat Patrick Käppeli:

«Das ist das Dümmste, was wir machen können.»

Man habe das Zeitfenster für die Erhöhung verpasst. Er sprach sich für die Verschiebung des Geschäfts aus. Die drei standen aber alleine auf weiter Flur und sahen sich 26 Gegenspieler gegenüber. «Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt», sagte etwa Franziska Roth (SP). Man habe das Geschäft auf die lange Bank geschoben. Jetzt sei es Zeit, die Gemeinderats- und Kommissionssitzungen zeitgemäss zu entlöhnen.

Auch Charlie Schmid (FDP) sprach sich dafür aus, gestand aber ein:

«Wenn man sieht, wie man beim Budget um jeden Franken ringt, steht das Geschäft quer in der Landschaft.»

Danach kürzte man sich selber aber auch noch Gelder. Derzeit erhält ein Gemeinderat 40 Franken pro Sitzung, wenn er sich die Unterlagen elektronisch zustellen lässt und damit die Stadt diese nicht ausdrucken und verschicken muss. Auf Antrag von Christian Riggenbach (Grüne) beträgt dieser Betrag künftig nur noch 10 Franken.

Eine Million Franken «gespart»

Es fallen kaum mehr Entscheide an wie während einer Budget-Gemeinderatssitzung. Da werden Ausgaben gestrichen, es werden aber auch neue genehmigt. Vor allem wenn die Gemeinde finanziell schlecht dasteht, stellt sich die Frage: Was hat das Sparen gebracht?

Auf Anfrage bringt Finanzverwalter Reto Notter Licht ins Dunkeln. Vor der Gemeinderatssitzung vom Dienstag wies das Budget 2023 der Stadt einen Ertragsüberschuss von 3,3 Millionen Franken aus. Durch die behandelten Anträge hat sich dieser erhöht und beträgt nun 4,2 Millionen Franken. Somit präsentiert sich sowohl das operative Ergebnis etwas besser (neu Minus 5,4 Millionen Franken) wie auch der Selbstfinanzierungsgrad (neu -0,3 Prozent). Damit wird das vorgegebene Ziel der Finanzkommission weiterhin verpasst, die 3,2 Prozent gefordert hatte.

Die Mehr- und Minderausgaben im Detail: In der Erfolgsrechnung wurden Aufwandskürzungen von 2,1 Millionen Franken beschlossen sowie Aufwandserhöhungen von 1,1 Millionen Franken. In der Investitionsrechnung hat man Ausgaben in der Höhe von 330'000 Franken gekürzt, aber auch 290'000 Franken zusätzlich getätigt. Letzterer Betrag ist auf den Mehrzweckraum im Schulhaus Wildbach zurückzuführen. Der Gemeinderat hat beschlossen, diesen nun doch zu sanieren, und ist damit einem Rückkommensantrag gefolgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen