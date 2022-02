Aufgewachsen in Solothurn «Es ging immer voll ab»: Zoe Torinesi ist Jurorin einer Kochsendung und erzählt, wie ihre Mutter ihre Leidenschaft zum Kochen weckte Zoe Torinesi hat ihre Jugend in Solothurn verbracht. Die heute 41-Jährige ist ab kommender Woche Teil der dreiköpfigen Jury der Sendung «Masterchef Schweiz», die auf dem Fernsehsender 3+ läuft. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 07.02.2022, 18.14 Uhr

Zoe Torinesi ist Jurorin in der Fernsehshow «Masterchef Schweiz». zvg

Wenn früher ihre Mutter kochte, lief immer Reggaemusik, erinnert sich Zoe Torinesi und schwelgt in Kindheitserinnerungen. «Es ging immer voll ab in der Küche», lacht sie, «es hat ‹geklöpft› und geklappert.»

Es war die Mutter von Zoe Torinesi, die ihr die Freude am Kochen vermittelt hat, die bis heute beim Kochen ihr Vorbild ist: «Meiner Mutter kannst du drei Zutaten geben, damit kocht sie etwas, dass dich umhaut. Sie hat mich, und meine Art zu kochen, unglaublich geprägt.»

Kochen ist heute ein wichtiger Teil des Berufes von Zoe Torinesi, die in der Stadt Solothurn aufgewachsen ist, nahe dem Restaurant Industrie. Sie betreibt den Kochblog Cookinesi, hat schon ein Kochbuch geschrieben und mehrere Kochsendungen im Fernsehen moderiert. Etwa «Öisi Chuchi», die ab 2009 auf 3+ lief, aber auch die frühere Sat.1-Fernsehshow «Das Backspektakel».

Ab kommenden Montag ist Zoe Torinesi wieder regelmässig im Fernsehen anzutreffen. Die 41-Jährige ist Teil der dreiköpfigen Jury der Sendung «Masterchef Schweiz» auf 3+. In den zehn Folgen messen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen kulinarischen Aufgaben. Zoe Torinesi hat es mit in der Hand, wer ganz am Schluss der Staffel mit dem Titel «Masterchef» nach Hause fährt.

Der Trailer zur neuen Sendung auf 3+. Youtube

Wie überzeugt man sie, mit seinen Kochkünsten? Es klinge jetzt banal, antwortet sie: Man könne die beste Kochtechnik zeigen, das Gericht wunderbar anrichten:

«Doch das bringt alles nichts, wenn das Essen zum Schluss geschmacklich nicht begeistert.»

Torinesi ist die Einzige der Jury, die keine ausgebildete Köchin ist. Ihre beiden Teamkollegen sind der Bündner Andreas Caminada sowie der Zürcher Nenad Mlinarevic – beides Spitzenköche. Hatte sie vor der Zusammenarbeit mit den Profis Bammel? «Bammel hatte ich nicht, ich war eher positiv aufgeregt», erwidert sie. Sie habe beide schon vorher gekannt respektive auch bereits zusammengearbeitet. Zudem:

«Ich freue mich, für das Publikum die Perspektive von Frau und Herr Schweizer einzunehmen, die keine Spitzenköche sind.»

Rollen hätten sie bewusst keine verteilt, erzählt die Solothurnerin weiter. «Wir haben zueinander gesagt, dass jeder so sein soll, wie er auch abseits der Kamera ist.» Bei Torinesi heisst dies, dass sie emotional ist. «Ich leide und fiebere wahnsinnig mit den Kandidierenden mit.»

Selbst als Kandidatin in einer solchen Sendung mitzukochen, kann sie sich übrigens nur schwer vorstellen. Sie sei lieber auf der anderen Seite. «Ich bin nicht die schnellste Köchin», fügt sie erklärend an:

«Der Zeitdruck würde mir extrem zu schaffen machen.»

Zoe Torinesi wohnt seit Jahren in Zürich. Wieder in ihre Heimatstadt zu ziehen, ist derzeit keine Option. Sie ist aber immer wieder zu Besuch in Solothurn, wie gerade am vergangenen Wochenende. «Eine meiner beiden engsten Freundinnen wohnt hier», erzählt sie, wie auch noch ein Teil ihrer Familie. Meistens übernachtet sie dabei im Hotel La Couronne, mit Sicht auf die Treppe der St.-Ursen-Kathedrale. An diese verknüpft sie viele Erinnerungen:

«Ich habe meine Jugendjahre auf dieser Treppe verbracht.»

Zurück zu ihrer Leidenschaft, dem Kochen. Ist sie dabei auch so laut wie ihre Mutter? «Ich bin auch eine lebhafte Köchin, bei mir geht alles ab.» Sie ruft durch die Wohnung ihrem Freund zu, der ihren Eindruck bestätigt. Zoe Torinesi lacht: «Er sagt, man sehe es der Küche jeweils an, dass ich gekocht habe.»

