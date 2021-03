Auf einen Kaffee mit «Wenn immer möglich ohne Verbote»: So tickt die neue Solothurner Jagd- und Fischereiverwalterin Der Kanton Solothurn hat eine neue Jagd- und Fischereiverwalterin: Die 39-jährige Silvia Nietlispach übernimmt. Und das in relativ anspruchsvollen Zeiten – nicht nur wegen Corona. Noëlle Karpf 20.03.2021, 05.00 Uhr

Silvia Nietlispach in ihrem Büro in der Solothurner Altstadt. Hanspeter Bärtschi

Ein Lieblingstier? Nein, das habe sie nicht, sagt Silvia Nietlispach und lacht. Von Regenwürmern über Fische bis hin zu Rothirschen finde sie so ziemlich alles faszinierend. Die 39-Jährige sitzt in ihrem Büro. Auch hier gibt's Tiere: Ausgestopfte – Marder, Hase und ein Wildschwein – und ein lebendiges. Die Hündin Nera hat auch ein Plätzchen im Büro der neuen Jagd- und Fischereiverwalterin in Solothurn. «Eine schöne Altstadt», sagt Nietlispach. Nicht in Solothurner Dialekt – ursprünglich kommt sie aus dem Aargauer Freiamt. Dann hat sie an verschiedenen Orten gelebt – in der Zentralschweiz, weil sie Rangerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Natur- und Tierpark Goldau war; danach in Österreich, wo sie als Projektleiterin für den WWF gearbeitet hat.

Seit dem Herbst ist die Umweltingenieurin für das Amt für Wald, Jagd und Fischerei tätig. «Ich bin als Kind in einem Haus am Waldrand aufgewachsen», erzählt sie.

«Die Natur hat mich schon immer fasziniert.»

Nacht der Matura hat Nietlispach dann aber zuerst im Rohstoffhandel gearbeitet – «guter Job, guter Lohn», sagt sie. Aber es habe sie nicht erfüllt. Ende zwanzig habe sie deshalb nochmals die Schulbank gedrückt. Und Umweltingenieurswesen studiert. «Das war die beste Entscheidung meines Lebens», sagt die Jagd- und Fischereiverwalterin heute.

Wolf, Rothirsch, Biber: «Solothurn ist ein faszinierender Kanton»

Nietlispach ist auch Jägerin und Fischerin – Hobby und Beruf würden so oft verschmelzen. Auch in der Aare habe sie schon gefischt, und in Wäldern in der Region gejagt. Im Herbst ist Nietlispach nach Messen gezogen.

«Solothurn ist ein extrem faszinierender Kanton», sagt die Umweltingenieurin. Einerseits wegen der Artenvielfalt. So halte etwa der Rothirsch wieder vermehrt Einzug im Kanton. Im Januar wurde auf dem Balmberg ein Wolf gesichtet. Und gleichzeitig ist auch der Biber, einst ausgerottet, wieder sehr aktiv.

Gleichzeitig sagt Nietlispach auch: «Der Kanton ist doch eher dicht besiedelt.» Das heisst: Mensch und Tier sind sich relativ nahe. Mehrfach im Gespräch kommt die 39-Jährige deshalb auch auf das Thema Konflikte zu sprechen. Konflikte und Kompromisse. Denn, auch wenn sie Jagd- und Fischereiverwalterin sei, habe sie ganz oft auch mit Menschen zu tun. «Gerade während Corona hat man das ja gesehen: Die Leute wollen raus, wollen den Wald, wollen die Natur nutzen.» Und genau dort besteht Potenzial für eines: Konflikte.

Stand-up-Paddeln und Biber-Schäden: Es braucht Kompromisse

Einige Beispiele: Dass der Wolf zurück ist, bezeichnet Nietlispach als faszinierend. Gleichzeitig gelte es unbedingt auch Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen, wenn deren Nutztiere gerissen würden. Und dann: Der Biber sei einerseits eine bundesrechtlich geschützte Art und solle Platz haben – auf der anderen Seite gelte es die Gemeinden zu verstehen, in welchen das Nagetier Schäden verursacht.

Wolf – Biber, zwei Schlagworte, die schnell auch Emotionen auslösen. In dieser ganzen Sache sieht sich Nietlispach auch als Vermittlerin. Die Rolle des Amtes bestehe zwar auch darin, Gesetze zu vollziehen. «Wenn immer möglich möchte ich aber ohne Verbote arbeiten», sagt die Umweltingenieurin.

«Sondern einen Interessenausgleich innerhalb des rechtlichen Rahmens ausarbeiten, sodass möglichst alle Bedürfnisse berücksichtigt werden.»

Das hat sich dieses Jahr bereits gezeigt. Etwa bei der Diskussion um den Einsatz von Blei beim Fischen – dieses ist für Tier- und Umwelt giftig, wird aber oft bei Angelutensilien eingesetzt. Da hatte sich Nietlispach für Information und Sensibilisierung ausgesprochen – anstatt irgendjemanden anzuprangern. Auch wenn's um Stand-up-Paddeln geht, spricht sie sich für eine nachhaltige Lösung aus, die weiterhin akzeptiert wird. Hintergrund: Vergangenen Herbst wurde ein SUP-Verbot auf bestimmten Aareabschnitten ausgesprochen, weil dort ein nationales Schutzgebiet besteht. Das hat extremen Wirbel ausgelöst. «Das ist ein typischer Nutzungskonflikt.» Spruchreif sei noch nichts, sagt Nietlispach, aber man bemühe sich auch hier, den Dialog zu suchen – und einen Interessenausgleich zu schaffen, der den Schutz des Gebiets und die Bedürfnisse der Aare-Nutzenden vereint.

Nietlispach ist den Job in einer turbulenten Zeit angetreten. Einerseits verhindert Corona Feldeinsätze – und gerade die seien wichtig – und es gibt auch für Jäger und Fischerinnen Einschränkungen. Gleichzeitig steht so einiges an. Etwa die Teilrevision des Fischereigesetzes im Kanton. Auch muss sich der Kanton entscheiden, wie man mit dem Biber umgeht, der in vielen Gemeinden für Schäden sorgt.

Sie habe also viel um die Ohren, sagt die 39-Jährige. Aber es gefalle ihr auch. Am Schluss gehe es in ihrem Bereich, bei der Jagd, beim Fischen, immer um eines: «Sorge zur Natur tragen. Damit am Schluss alle davon profitieren können.» Also Fischer und Jägerinnen; aber auch der Wolf, der Luchs, Regenwürmer und Rothirsche.