Architekturforum Der Solothurner Franz Füeg hat die Nachkriegsarchitektur geprägt – so auch den Dornacherhof Als Vertreter der Solothurner Schule prägte Franz Füeg eine Architektur der offenen Räume. Schubladendenken war ihm zuwider. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 20.11.2022, 15.57 Uhr

Das Wohn- und Geschäftshaus am Donacherplatz stammt aus Füegs Feder. Gebaut wurde es zwischen 1949 und 1951. Judith Frei

«Franz Füeg: Entwerfen, Bauen, Schreiben, Lehren» heisst das 2021 erschienene Buch von Christoph Allenspach über den Solothurner Architekten Franz Füeg (1921–2019). Damit ist in Kurzform das Werk Füegs umschrieben. Die Pandemie verhinderte eine geplante Buchvernissage im Architekturforum. Umso grösser die Freude des Präsidenten des Architektur­forums, Daniele Grambone, viele interessierte Leute am Salvisbergtisch zu begrüssen.

Vielen Solothurnerinnen und Solothurnern ist nicht bewusst, dass sie an einem Füeg-Bau vorbeigehen, wenn sie den Dornacherhof passieren. Entstanden um die Jahrhundertmitte, war es Füegs erster Bau. Seine Konstruktion war für die damalige Zeit neu und erregte entsprechendes Aufsehen. Doch die ersten Wohnungsinhaber genossen die grosszügigen Räume.

Gerade dieser Raumfluss wurde zum Kennzeichen seiner Bauten, wobei Füeg sich nicht in eine Schublade einordnen liess. Er ist Teil der sogenannten Solothurner Schule, obwohl er sich nie als deren Mitglied betrachtete.

Christoph Allenspach, Professor für Theorie der Künste und Ästhetik an der Zürcher Hochschule der Künste, hatte das Glück, dass Füeg bis zu seinem Tod an der Entstehung des Buches teilhatte. Er habe aber dem Autor volle Freiheit gelassen und sich an einige Sachen aus dem Archiv kaum mehr erinnern können.

Eine von Franz Füegs schützenswerten Bauten der 1960er Jahre: die Piuskirche in Meggen Manuela Jans

Das Lieblingsobjekt von Füeg war das Haus Leist in Solothurn. Hier hat er die Räume so fliessen lassen, dass sie mit der Umgebung harmonieren. Ähnliches gilt auch für das Haus Portmann in Hessigkofen. Da das Gelände in der Zwischenzeit aber überbaut worden ist, kommt heute diese Wirkung nicht mehr zum Tragen. Auch sein Schulhaus in Kleinlützel ist durch Umbauten nicht mehr im Original erhalten.

In der Piuskirche in Meggen in eine andere Dimension

Den nachhaltigsten Eindruck hinterlässt die Piuskirche in Meggen. Füeg hat auf eine Zentralachse verzichtet. Besucher betreten nach der Eingangstür nicht gleich den Kirchenraum. Erst nach Durchschreiten eines fliessenden Ganges wird der sakrale Kirchenraum sichtbar. Der Chorraum ist eckig und die Abschlusswand sieht aus, als könne sie durchschritten und Besuchende in eine andere Dimension entführt werden.

Laurent Stalder, Professor für Architekturtheorie an der ETH, hatte mit Füeg in dessen letzten Lebensjahren gemeinsame Essen. Ihm erzählte Füeg von den Schwierigkeiten, an dieser Kirchenfassade Marmor und Stahl zu verbinden. Die Marmorplatten sollten auch einzeln ersetzbar sein. Der Architekt tüftelte und konnte das Problem ohne synthetischen Kitt und mittels zweier Schrauben lösen.

Architekt Franz Füeg in Zürich. Siggi Bucher (9.11.2009)

Zu seinen gelungenen Bauten zählte Füeg auch die beiden Pavillons der Universität Fribourg. Sein letztes Werk war das Postvertriebszentrum in Sitten (1990–1997).

Füeg hat ein überschaubares Œuvre hinterlassen. Er hat aber viele Artikel zu Architekturströmungen verfasst und bekleidete einen Lehrstuhl an der ETH Lausanne. Die beiden Referenten konnten über die Lehrtätigkeit nichts berichten, denn Füeg hat eigentlich nie darüber gesprochen. Immerhin war zu erfahren, dass Füeg seine Studenten zu eigenständigem Denken aufforderte und sie warnte, sich in ein Schema pressen zu lassen.

Das traf für ihn selber auch zu. Das A und O seiner Architektur waren offene Räume, die sich fast nahtlos nach aussen erweitern liessen. Seine Bauten sind immer irgendwie offen, keine Wand schliesst das Haus abrupt von der Umgebung ab. Er war zeitlebens auf der Suche nach dem perfekten fliessenden Raum.

