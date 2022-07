Architektur Spezielles Haus in Solothurn: Was bei uns heute für Aufregung sorgt, gibt es in Amerika schon seit den frühen 1960er-Jahren Das neue Haus an der Fegetzallee gleicht einer Kirche in den USA. Ein Gespräch mit dem Architekten Urs Allemann über seine Inspirationen und Einflüsse. Judith Frei Jetzt kommentieren 15.07.2022, 16.00 Uhr

Architekt Urs Allemann hat sich vom Architekten Louis Kahn inspirieren lassen. Carole Lauener

Das Haus bleibt Stadtgespräch. Auffällig steht es an der Fegetzallee, die eine Fassade der Allee zugewandt. Eine auffällige und einzigartige Fassade, die Nischen gehen von der Sitzhöhe bis zur obersten Stelle des Gebäudes.

Einzigartig? Weltenbummler und architekturaffine Menschen haben hier ein Déjà-vu. Denn die Fassade gibt es schon, zwar nicht in Solothurn, aber in den Vereinigten Staaten. Sie gehört zu einem Nebengebäude der First Unitarian Church, die seit 1962 in dieser Form in Rochester im Bundesstaat New York steht. Entworfen wurde sie vom Architekten Louis I. Kahn (1901–1974), der mit seinen monumentalen Entwürfen weltweit eine Referenz unter Architekten ist.

«Klar kenne ich diese Kirche», sagt der Architekt des Fegetz-Hauses, Urs Allemann. Und ja, er habe sich von Kahns Fassade inspirieren lassen. Und nein, geklaut sei die Idee nicht, die Unterschiede seien zu gross.

Als Allemann erste Ideen für das Haus entwarf, war für ihn klar, dass das Haus zwei Seiten haben wird: eine öffentliche und eine private. Die öffentliche Seite ist der Fegetzalle zugewandt und soll die Intimsphäre der Hausbewohnenden und der Vorbeigehenden schützen.

Als Architekt Allemann erste Ideen für das Haus entwarf, war für ihn klar, dass das Haus eine öffentliche und eine private Seite haben wird. Carole Lauener

Da kam ihm die Idee mit den Nischen. Die Einbuchtungen bei der öffentlichen Fassade sollen wie ein Thron wirken, wo sich Vorbeigehende kurz königlich ausruhen können. Die untere Fläche ist auf Sitzhöhe, oben geht die Nische über die Höhe des Dachs hinaus. «Ich erinnerte mich an die Fassade von Kahn», sagt Allemann und liess sich dadurch inspirieren.

Doch seien die Fassaden nicht genau gleich. Der markanteste Unterschied zu Kahns Fassade: die Anordnung der Fenster. Bei Kahn sind in den Fassadennischen Fenster platziert: ein Ein- und Ausblick, je nach Perspektive. Im Fegetz sind sie zwischen Nischen im Obergeschoss.

Die Einbuchtungen bei Kahn sind auch nicht als Sitzgelegenheiten gedacht. Ebenso sind sie oben mit dem Dach bündig, nicht wie hier in der Fegetzallee.

Durch die Vollglasteine dringt Licht von aussen nach innen und umgekehrt. Carole Lauener

Im Solothurner Gebäude fällt das Licht durch horizontale Oberlichter ins Innere bis in das Kellergeschoss. Ein Lichtspiel zwischen den Innen- und Aussenräumen findet ausserdem durch die 300 Vollglassteine in der Gartenfassade auf der Ostseite statt. In der Nacht leuchten die Steine durch das Licht im Innern, am Tag dringt so das Tageslicht in die Innenräume.

So sieht die Ostfassade bei Nacht aus. Michael Fink

Allemann hat sich nicht nur vom Stararchitekten Louis I. Kahn beeinflussen lassen. Der Ort selbst, die Fegetzallee, war Inspirationsquelle für ihn. So wollte er die vertikale Bildsprache der Bäume in der Allee in den hohen Nischen wieder aufnehmen. Das Material, die dunklen Backsteine, soll an die Baumrinde erinnern und sich so in die Allee einfügen.

Vor dem Haus wurden nun weitere Bäume gepflanzt, um die Allee weiterzuführen. Dem Projektverfasser war es wichtig, dass das Gebäude in die Allee integriert wird. «Ich hatte Respekt, in der geschichtsträchtigen Fegetzallee ein Haus zu planen», so Allemann.

So sah es aus, als man die Kanti baute. youtube

So ist er beeindruckt von der Kantonsschule am einen Ende der Allee, die von Hans Bracher in den 1930er-Jahren gebaut wurde. Oder vom Fritz-Haller-Bau, der sich schräg gegenüber dem neuen Haus befindet. Auch dieses Gebäude diente mit seinem Raster und den vertikalen Fassadenverkleidungen als wichtige Referenz für das Projekt. «Mir geht es darum, das Schöne aufzunehmen und weiterzuentwickeln und das weniger Schöne zu verwerfen», erklärt der Architekt.

«Mir geht es darum, das Schöne aufzunehmen und weiterzuentwickeln und das weniger Schöne zu verwerfen», erklärt Allemann. Carole Lauener

