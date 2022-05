TCS Camping in Solothurn testet mobiles «Naturbüro»

Arbeitswelt Campingplatz wird immer mehr zum Arbeitsort: Nun testet der TCS in Solothurn eine mobiles «Naturbüro» Ein Meeting mitten auf dem Campingplatz, umgeben von viel Grün: Für die nächsten drei Monate steht auf dem TCS Camping in Solothurn eine Glasbox, die zum Arbeiten da ist. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Evelyne Schmid, Outside Society, und Christoph Burgherr, Leiter TCS Camping in Solothurn, vor dem Outdoor-Office. Fabio Vonarburg

Ein kurzes Zögern, dann kommt der Herr näher. Er campe gleich dort hinten, fängt er das Gespräch an, zeigt zu seinem mobilen Zuhause. Dann kommt er auf den Punkt. «Ich bin jetzt so frech und frage: Was ist das?»

Es ist offenkundig: Die Glasbox fällt auf. Sie wurde Anfang Mai auf dem TCS Camping aufgestellt und bleibt hier in Solothurn bis Mitte Juli. Es ist ein Naturbüro, welches das Start-up Outside Society in die Schweiz gebracht hat.

Der TCS macht ein englisches Wortspiel aus Arbeiten und Ferien, nennt die Box Pop-up-Workation. Ausgerüstet ist diese mit Strom, WLAN, aber auch einer Kaffeemaschine. «In der Schweiz ist die Box, die derzeit in Solothurn steht, einzigartig», erzählt Evelyne Schmid von Outside Society.

Mehr Spass bei der Arbeit

Wie eine solche Box ankommt, hat das Start-up im vergangenen Jahr getestet – auf dem «Zehendermätteli» in Bern. Liess das Projekt, das den Arbeitsalltag teils nach draussen verlagern will, wissenschaftlich begleiten. Sie hätten mehr Spass bei der Arbeit gehabt, seien entspannter gewesen und es sei einfacher gewesen, aufeinander zuzugehen, waren die häufigsten drei Aussagen, welche die Forscher der Berner Fachhochschule zu hören bekamen.

Die ersten Ergebnisse deuteten darauf hin, «dass die Natur als Arbeitsort ein wertvoller Raum für Gruppendynamiken darstellt und Teams dabei unterstützt, kollaborativ zusammenzuarbeiten», so das Fazit der beiden Forschenden.

Christoph Burgherr und Evelyne Schmid arbeiten in der Box. Fabio Vonarburg

«Die Leute sind leistungsfähiger und ausgeglichener, wenn sich in der Natur begegnen», ist auch Evelyne Schmid überzeugt und kommt auf die Pandemie zu sprechen. Diese hätte gezeigt, dass nur am Firmenstandort zu arbeiten, nicht die Zukunft sei. «Dies führt dazu, dass alternative Arbeitsräume gesucht werden.»

Davon ist auch der TCS überzeugt, der in Solothurn nun testet, wie die Box auf einem seiner Campingplätze ankommt. Dass man sich für einen solchen Test für den Standort Solothurn entschieden hat, überrascht den hiesigen Leiter nicht. «Sie testen immer alles in Solothurn», lacht Christoph Burgherr. Das Projekt sei innovativ, «passt perfekt auf den Campingplatz». Denn Burgherr machte in den letzten beiden Jahren eine Beobachtung:

«Es kommen immer mehr Leute auf den Campingplatz, um hier zu arbeiten.»

Vorher hätte es dies nur vereinzelt gegeben.

Einzelpersonen können am Freitag in der Box arbeiten, dann ist jeweils der Coworking Day. 20 Franken zahlt man für einen halben Tag, das Doppelte für einen ganzen. Die restlichen Tage wird das Büro an Teams vermietet. Etwa um Meetings oder eine kleine Tagung abzuhalten.

«Wer in der Natur arbeitet, ist am Schluss des Arbeitstages viel weniger ermüdet», berichtet Evelyne Schmid von eigenen Erfahrungen. Sie schwärmt vom Standort «Zehendermätteli», wo die Box komplett im Grünen war – wo immer mal wieder ein Eichhörnchen vorbei kam und damit für eine natürliche Pause sorgte. In Solothurn ist dies etwas anders, hier ist es mehr ein Campingplatz-Ferien-Feeling. Doch auch hier kann man während des Arbeitens Tiere beobachten. Gleich neben der Box weiden Kühe.

