Anordnung Bis auf Weiteres alle Anlässe abgesagt: Das sagen Kulturveranstalter aus Solothurn dazu Seit der Bundesrat letzten Freitag die weiteren Schritten bekannt gab, ist es klar: Bis Mitte April wird es nicht möglich sein, Veranstaltungen durchzuführen. Wie gehen Veranstalter aus Solothurn damit um? Judith Frei 23.03.2021, 05.00 Uhr

Bei der Plattentaufe des «Loonote Clubs» im Kofmehl vor zwei Jahren waren Lockdown, Schutzkonzept und Maskenpflicht noch kein Thema.

Hansjörg Sahli (23.02.2019)

Statt Vorfreude macht sich die Enttäuschung breit: Das Frag–Art Osterfestival vom 1. bis 5. April, das Franz Grimm geplant hat, muss «aufgrund der behördlichen Anordnungen abgesagt werden», wie auf der Website zu lesen ist. Bis auf weiteres wird keine klassische Musik im Konzertsaal gespielt. «Ich war sehr enttäuscht, als der Bundesrat am Freitag keine Lockerungen beschlossen hat», sagt Grimm. Auch die Künstlerinnen und Künstler waren traurig, als er ihnen absagen musste. «Einige Musikerinnen und Musiker hatten im letzten halben Jahr keinen öffentlichen Auftritt», sagt Grimm. Jetzt geht es darum, den 330 Personen abzusagen, die reserviert haben.

Obwohl ihn die Absage trifft, wird er nicht aufgeben: Das nächste Konzert ist auf den 18. April angesetzt, dann soll Nelson Goerner ein Klavierkonzert spielen. Ob er es durchführen kann, wird am 14. April in Bern entschieden. Dann wird der Bundesrat die nächsten Lockerungsschritten bekanntgeben.

Stillstand in der Kulturfabrik Kofmehl

«Wir haben jetzt schon seit über einem Jahr geschlossen, seither haben wir eigentlich mehr oder weniger kulturellen Stillstand», sagt Pipo Kofmehl, Geschäftsführer der Kulturfabrik Kofmehl. Dass letzten Freitag keine Lockerungsschritte beschlossen wurden, dafür hat man im Kofmehl Verständnis. In der Kulturfabrik sind zwar Anlässe für den Frühling geplant und angedacht, aber ob sie durchgeführt werden können, ist noch nicht klar. «Wir brauchen sowieso eine Vorlaufzeit, bevor wir wieder öffnen können», sagt Kofmehl. Deswegen werden erst Anlässe geplant, sobald konkrete Regelungen auf dem Tisch liegen.

«Wir denken, dass in den warmen Monaten die Leute – gerade nach dieser Pandemie – lieber an Anlässe im Freien gehen, deswegen fokussieren wir uns vor allem auf den Herbst», sagt Kofmehl. Ausser es wird in der nächsten Zeit wieder alles geöffnet. «Das bezweifeln wir aber», sagt er:



«Die Pandemie gibt den Takt vor, da können wir uns noch so fest eine Öffnung wünschen.»

Obwohl die Kulturfabrik lange zu war, steckt sie nicht in finanziellen Schwierigkeiten. Die Instrumente in der Krise, sei es die Kurzarbeit oder die Ausfallentschädigung, helfen die schwierige Zeit zu überstehen. «Wir haben gemerkt, dass unser Betrieb krisenresistent ist: Unsere Fixkosten sind überschaubar und viele variablen Kosten fallen nur an, wenn der Betrieb läuft.» Die Zusammenarbeit mit den Behörden sei gut und er schätze das sehr. «Wenn wir mal ins ‹Gilet gränne› müssen, haben der Kanton und die Stadt immer ein offenes Ohr.»

Seit Dezember ist im «Rostwürfel» ein Testzentrum. Michel Lüthi

Trotzdem: «Wir brauchen eine Perspektive, auf die wir hinarbeiten können. Im September hoffen wir, dass Anlässe möglich sind.» Der Neustart soll dann auch gut überlegt sein. «Wir müssen dann schauen, wie viele helfende Hände noch mitmachen und was unser Publikum überhaupt möchte», sagt Kofmehl. Vielleicht gibt es dann Konzerte, bei denen man sich am Eingang testen muss, spekuliert er. «Seit letztem Dezember ist ja bei uns das Testzentrum, da hätten wir ja schon die Infrastruktur vor Ort», meint er lachend.



Sehr reduzierter Betrieb im Alten Spital

«Für uns hat der bundesrätliche Beschluss vom letzten Freitag nichts verändert, wir haben unsere Kulturanlässe für den März bereits vorher verschoben», erklärt Eva Gauch, Betriebsleiterin des Alten Spitals. Für das Alte Spital machen Kulturveranstaltungen rund 10 Prozent des Umsatzes aus. «Wir sind jetzt froh, dass die Angebote der Jugendarbeit wieder laufen. Denn die Jugendlichen sind besonders stark von der Pandemie betroffen», erklärt Gauch.

Die kulturellen Anlässe werden aufgenommen, sobald wieder 50 Personen oder ein Drittel der Kapazität des Veranstaltungsortes zugelassen sind. Bei der Ein-Drittel-Regelung könnten 40 Personen in den Gewölbekeller Zutritt erhalten.

Das Alte Spital will im April wieder kulturelle Veranstaltungen machen.



Hanspeter Bärtschi

Die nächste Veranstaltung, ein Konzert in der Reihe der Acoustic Nights, ist am 22. April angesetzt, deswegen schaut auch Gauch gespannt auf den 14. April. Doch ein noch wichtigeres Datum für das Alte Spital ist erst später angesetzt: «Wir hoffen, dass wir am 11. Mai unseren Sommergarten öffnen können. Das sei auch der Moment, wenn die vielen Mitarbeitenden, die jetzt zu 100 Prozent in der Kurzarbeit sind, wieder ins Alte Spital zurückkommen.» Im letzten Jahr sei auch Anfang Mai wieder gelockert worden, so ist Gauch heute zuversichtlich, dass es klappen wird.



Das Kulturprogramm für nächsten Herbst steht grösstenteils noch nicht. «Wir zögern das bewusst hinaus. So können wir Anlässe vom Frühling in den Herbst schieben, falls es nötig ist», sagt Gauch pragmatisch. Auch werden kaum mehr Flyer oder Plakate gedruckt, zu oft sei es vorgekommen, dass sie direkt aus dem Drucker im Kübel gelandet sind. Gespart wird, wo man kann: Die Heizung wurde – wenn immer möglich – abgestellt, die Mitarbeitenden haben Kurzarbeit und letztes Jahr hat die Stadt für die zwei Monate, während deren der Betrieb geschlossen war, die Miete erlassen. So ist das Alte Spital den Umständen entsprechend finanziell nicht schlecht aufgestellt.