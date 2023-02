Der Schuljus macht wirbe

Analyse Es kracht im Gebälk: Zwischen der Solothurner Stadtpräsidentin und der Schuldirektorin klappt die Kommunikation nicht Die 49. Ausgabe des Schuljus ist zum Zankapfel geworden: Das Stadtpräsidium hat das Editorial der Schuldirektorin überarbeitet. Doch das scheint nicht alles zu sein, zeigt diese Analyse. Judith Frei Jetzt kommentieren 16.02.2023, 04.00 Uhr

Irène Schori und Stefanie Ingold sind sich nicht einig. Solothurner Zeitung

Ja, lustig ist sie, die Fasnacht. Dieses Jahr hat sie zudem Ernsthaftes zutage gefördert: Das Stadtpräsidium habe das Solothurner Schulblatt «Schuljus» vor der Publikation korrigiert, schrieben zwei Fasnachtszeitungen. Auch wenn es «nur» das Schulblatt Schuljus ist: Das ist Zensur.

Als die Stadt eingriff, bestand die Gefahr, dass die 49. Ausgabe die letzte Schuljusausgabe ist, der Gemeinderat wollte das Blatt aus dem Budget streichen. In diese Ausgabe wollte sich die Schuldirektorin gegen die Streichung wehren. Verändert wurden Passagen, die dem Stadtpräsidium zu politisch erschienen. So durfte Schuldirektorin Irène Schori, die Arbeit des Gemeinderats nicht als Schnellaktion bezeichnen. Oder die Leserschaft aufrufen, an die Gemeindeversammlung zu kommen, um das Blatt vor dem Sparhammer zu retten.

Irene Schori, Schuldirektorin Vorstadt-Schulhaus, hier vor dem neuen Schulgebäude. Carole Lauener

Eigentlich selbsterklärend, dass eine Amtsleiterin sich nicht gegen einen Entscheid des Gemeinderats stellen soll. Eine Angestellte, die in der Öffentlichkeit ihre Arbeitgeberin kritisiert, wäre in der Privatwirtschaft ihren Job los.

Doch dazu kam es ja aufgrund der Korrekturen nicht. Niemand hätte davon erfahren, wären diese Internas nicht den Fasnachtszeitungen zugespielt worden. Zwar wurde schon vorher hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass es zwischen der Stadtpräsidentin und der Schuldirektorin gekracht hat. Bestätigen liess sich das aber nicht.

Nachdem diese Zeitung bei den zwei Protagonistinnen anklopfte, um die Hintergründe der Posse zu erfahren, öffnete die Schuldirektorin die Türe – sinnbildlich – mit Zornesröte im Gesicht. Die anfänglich witzige Geschichte wurde nun plötzlich sehr ernst: Ja, das Stadtpräsidium habe eingegriffen und zudem der Lehrerschaft verboten, an der Gemeindeversammlung zu sprechen, die Antwort.

«Ein Gespräch führte zu keiner befriedigenden Klärung», erklärte Schori und goss weiter Öl ins Feuer. Ingold habe nicht erklären können, warum die Lehrerschaft zu schweigen habe und auf ihre politischen Rechte verzichten müsse.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi

Was die Stadtpräsidentin von den Lehrerinnen und Lehrer verlangte, ist tatsächlich schwer nachzuvollziehen. In Solothurn wohnhafte Lehrerinnen und Lehrer haben die gleichen Rechte wie alle anderen. Dass die Schuldirektorin sich in der Öffentlichkeit loyal zeigen muss, ist klar. Den Bürgerinnen und Bürgern – dem Souverän – einen Maulkorb zu verpassen, ist der direkten Demokratie nicht würdig. Die Lehrerschaft ist zwar von der Stadt angestellt. Aber: Sie befinden sich nicht in Führungspositionen, ihre demokratischen Rechte sind hier höher zu werten.

Die Schuldirektorin ist also noch immer sauer. Doch wieso? Der Schuljus wurde an der Gemeindeversammlung wieder ins Budget aufgenommen. Dazu musste die Lehrerschaft übrigens gar nichts sagen. Das Reden haben Mütter, ehemalige Schuljus-Redaktorinnen und ein Gemeinderatsmitglied, der nicht mehr hinter dem Gemeinderatsentscheid stehen wollte, übernommen.

Erträgt es die Schuldirektorin nicht, dass ihre ehemalige Untergebene jetzt ihre Chefin ist? Oder will sie kaschieren, dass es die Schuljusredaktion verschlafen hat, das Schulblatt ins 21. Jahrhundert zu holen und so Druckkosten zu sparen? Oder war es schlichtweg ein kommunikatives Malheur?

Stutzig macht die Geschichte auch, da Stadtpräsidentin Stefanie Ingold grossen Wert auf Kommunikation legt. Seit sie im Amt ist, hat sie zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Akteuren der Stadt geführt. Doch gerade bei ihren ehemaligen Schulkolleginnen und -kollegen scheinen diese Treffen nicht zielführend zu sein.

Um die interne Kommunikation in der Stadtverwaltung scheint es also schlecht zu stehen. Das zeigt auch die Anekdote, wie die Korrekturen zustande kamen: Laut Schori hat das Stadtpräsidium direkt bei der Druckerei die Herausgabe des Schuljus gefordert.

Apropos Kommunikation: Wie die Stadt Solothurn mit ihrer Bevölkerung kommuniziert, weiss niemand so genau – nicht einmal die Stadt selbst. Es gibt weder eine Strategie noch ein Konzept. Erst im vergangenen Jahr ist das dem Gemeinderat aufgefallen, ein Vorstoss will diese Lücke schliessen. Möglich, dass im Zuge einer Überarbeitung der verschiedenen Kommunikationskanäle das Schulblatt wieder in den Fokus rückt.

Das Blatt erschien 1996 zum ersten Mal. Wie der ehemalige Schuldirektor Rolf Steiner in der Ausgabe zum 10-Jahre-Jubiläum erklärte, ist es fester Bestandteil der schulischen Öffentlichkeitsarbeit. Ob das noch den heutigen Ansprüchen genügt?

In dieser Geschichte gibt es keine Gewinnerin. Die Stadtpräsidentin hat es nicht geschafft, die Wogen zu glätten. Die Schuldirektorin rückt sich in ein schlechtes Licht, indem sie ihren Unmut öffentlich weiter kundtut.

Vermeidbar wäre es von Anfang an gewesen, hätte man miteinander gesprochen. Oder wie Rolf Steiner 2006 schrieb: «Eines kann aber Schuljus nicht ersetzen: das persönliche Gespräch.» So ist die anfänglich lustige Anekdote zum Schluss gar nicht mehr so amüsant.