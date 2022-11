Analyse Ein Jahr Stadtpräsidentin Stefanie Ingold: Es hätte auch ein Jahr unter Kurt Fluri sein können Seit einem Jahr ist Solothurns Stadtpräsidium in den Händen der SP. Was hat sich unter ihr verändert? Nicht viel. Noch konnte Stefanie Ingold die grossen Erwartungen nicht erfüllen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Schlüsselübergabe von Kurt Fluri an Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi (2. November 2021)

Sie zapfte ein Bierfass an, hielt vor ihren Genossen am 1. Mai eine Rede und war an der Solidaritätskundgebung für die Menschen in der Ukraine ebenso vor Ort wie an der Generalversammlung des Frauenvereins. Dazu fand sie sogar noch Zeit, um eine 1.-August-Rede ausserhalb von Solothurn zu halten. Stefanie Ingold war in ihrem ersten Amtsjahr als Stadtpräsidentin omnipräsent.