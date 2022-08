Analyse Die Stadt Solothurn hat kein Gehör für Rabatt – aber lässt sich künftig Gewinn auszahlen 25 Prozent des Jahresgewinnes der Regio Energie Solothurn erhält die Stadt Solothurn künftig. Dies wirkt insofern befremdend, da die Stadt und das Energieunternehmen von einem einmaligen Energierabatt zugunsten der Haushalte nichts wissen wollten. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Die grossen Reserven der Regio Energie waren in den letzten Wochen im Fokus. Hanspeter Bärtschi

Kein Energierabatt für Privathaushalte, aber mehr Geld für die Stadt: Einige, welche die Debatte um das viele Geld der Regio Energie in den letzten Wochen mitverfolgt haben, werden sich seit Dienstag wohl verschaukelt fühlen. Aber von vorne.

Im Juni trat alt Kantonsrat Heinz Frey (FDP) mit einer Idee vor die Gemeindeversammlung in Solothurn: Die hohen Reserven der Regio Energie Solothurn könnten doch genutzt werden, um auf die nächste Jahresrechnung einen namhaften Energierabatt zu gewähren. Dies, um die massiv höheren Rechnungen von Seiten der Regio Energie abzufedern.

Die derzeit hohen Energiekosten würden vor allem sozial Schwächere überhart treffen, betonte Frey, der an eine Weisheit erinnerte: «Spare in der Zeit, so hast du in der Not.» Und ergänzte: «Die Not ist jetzt.»

Seine Dringliche Motion wurde an der Gemeindeversammlung im Keim erstickt, respektive für ungültig erklärt. Weder der Gemeindeversammlung noch dem Gemeinderat sei eine operative Funktion bei der Regio Energie zugedacht. Es sei also auch nicht möglich, einen Rabatt per Motion zu fordern, gab der Leiter des Rechtsdienstes der Stadt Auskunft.

Auch wenn das Verdikt richtig ist. Das Stadtpräsidium und die Verwaltung liessen im Umgang mit dem Anliegen aus der Bevölkerung Fingerspitzengefühl vermissen. «Geht nicht», hiess es einzig von Seiten der Stadt – anstatt die Idee zumindest aufzunehmen und zu versichern, dass man sowohl in einem politischen Gremium wie auch im Verwaltungsrat der Regio Energie darüber diskutieren wird.

Zur Erinnerung: Die Regio Energie gehört zu hundert Prozent der Stadt. Stefanie Ingold ist sowohl die Stadtpräsidentin von Solothurn wie auch die Präsidentin des Verwaltungsrates der Regio Energie.

Am vergangenen Dienstag verabschiedete nun der Gemeinderat die Eignerstrategie für die Regio Energie Solothurn. Und legte damit neu fest, dass das Energieunternehmen in der Regel 25 Prozent des Jahresgewinnes an ihre Besitzerin, die Stadt Solothurn, ausschütten soll. Angesichts des immer grösseren Vermögens der Regio Energie eigentlich die richtige Entscheidung, doch es gibt ein Aber.

Der Zeitpunkt des Entscheides sendet eine bedenkliche Botschaft aus. Ein einmaliger Energierabatt für die Einwohnerinnen und Einwohner ist nicht möglich, trotz der hohen Reserven des Unternehmens.

Sehr wohl möglich ist hingegen, dass die Stadt künftig einen Viertel des Jahresgewinnes erhält, den das Unternehmen der Stadt unter anderem von den Einwohnerinnen und Einwohner erwirtschaftet. In den letzten Jahren hätte dieser Betrag stets über eine Million Franken betragen. Dies fühlt sich zwangsläufig so an, als ob mit zweierlei Mass gemessen wird.

Umso wichtiger und richtiger sind die beiden Vorstösse, die bereits eingereicht worden sind. Zum einen das Postulat von Seiten der FDP, die damit tut, was die Stadt nach der Gemeindeversammlung hätte tun sollen. Das Anliegen, die Haushalte von den hohen Energiekosten zu entlasten, wird ernst genommen, und es wird nach einem Weg gesucht, dies umzusetzen.

Die FDP schlägt vor, dass die Stadt – zu Gunsten der Privathaushalte – einmalig auf die Konzessionsabgabe verzichten soll. Wegen der neuen Gewinnabgabe erwartet die FDP keine negativen Auswirkungen auf die Jahresrechnung der Stadt.

Auch die Motion von Seiten der Grünen sendet das richtige Signal. Die Fraktion macht darin einen Vorschlag, wie die Stadt die Gelder aus der Gewinnbeteiligung nutzen soll. Und genau diese Debatte muss noch geführt werden. Nur zu entscheiden, dass die Regio Energie Geld an die Stadt abgeben soll, reicht nicht aus.

Denn: Ein Grossteil der Kunden der Regio Energie stammt aus der Stadt. Der ausgeschüttete Gewinn kommt somit auch von Seiten der Solothurner Einwohnerinnen und Einwohner. Ist es in Ordnung, die Gewinnabgabe einfach in die Stadtkasse zu spülen? Oder gilt es, das Geld, das man nun jährlich erhält, zweckgebunden einzusetzen? Für die Einwohner wäre dies zumindest plausibler.

