Solothurn: Analyse zum Baum-Drama auf dem Postplatz

Analyse Das Baum-Drama auf dem Postplatz in Solothurn und was man daraus lernen kann Die Bäume auf dem Postplatz sorgen für viel Aufregung. Sie sollen demnächst gefällt werden, was grossen Widerstand auslöst. Die Stadt sollte aus der Sache ihre Lehren ziehen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf den Postplatz. Der Baum wird demnächst gefällt. Bild: Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Rede der Stadtpräsidentin anlässlich der Bundesfeier enthielt auch ein Plädoyer für Leidenschaft, ohne die nichts zu erreichen sei.

Nun, an Leidenschaft mangelt es derzeit nicht in dieser Stadt. Besonders für Bäume. Über 2000 Personen unterstützen eine Petition, welche den Erhalt der Bäume, oder wenigstens des grossen Spitzahorns, auf dem Postplatz fordern. Damit ist die Petition die zweiterfolgreichste in der Geschichte der Plattform Petitio, gemessen an der Anzahl Unterstützerinnen und Unterstützer. Wer von der Wengibrücke in Richtung des Platzes und damit auf die grüne Pracht der Bäume blickt, kann das Anliegen verstehen, das so viele Emotionen weckt. Ja, es zuckt einem im Finger, die Petition zu unterstützen. Doch eines ist auch nicht von der Hand zu weisen: Der starke Widerstand kommt viel zu spät.

Zehn Tage bevor der erste Baum auf dem Postplatz fallen könnte, wurde die Petition gestartet. Dabei ist bereits seit einem Jahr bekannt, dass das Projekt vorsieht, die drei Spitzahorne und drei Linden beim Postplatz zu entfernen und dafür 16 neue Bäume zu pflanzen. Im Juni 2021 stimmte die Gemeindeversammlung der Umgestaltung des Postplatzes zu. Anwesend waren 179 Stimmberechtigte – nicht ganz zwei Prozent – als ein guter Zeitpunkt gewesen wäre, sich gegen das Fällen der Bäume zu wehren. Nur Einzelne taten dies. Aber sicher ist es gemütlicher, mit wenigen Klicks eine Petition zu unterstützen, als Zeit an einer Gemeindeversammlung zu verbringen.

Nun könnte man dagegen argumentieren, dass zu diesem Zeitpunkt nur das Gutachten der Stadt Solothurn vorlag, das nahelegt, dass die Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Pro Natura Solothurn hat jenes Gutachten, das zu einem anderen Schluss kommt, erst später in Auftrag gegeben.

Doch auch damit kann nicht begründet werden, warum man bis kurz vor dem Aufheulen der Motorsäge zuwartet, um mittels Petition noch einmal Druck auf die Politik auszuüben. Spätestens im Dezember war die Existenz des zweiten Gutachtens bekannt und auch, dass Pro Natura auf dessen Grundlage Einsprache gegen das Baugesuch eingereicht hat. Als diese abgelehnt wurde, hat sich die Naturschutzorganisation gegen eine Beschwerde entschieden, da man sich juristisch zu geringe Chance ausgerechnet hat.

Man hat also aufgehört zu kämpfen, wurde erst Monate später wieder aktiv, als man dafür von einem langjährigen Gemeinderat namentlich kritisiert wurde. Das missglückte Timing für die Rettungsaktion soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Stadt in dieser Sache nicht die beste Figur abgibt.

Die Umgestaltung des Postplatzes zeigt exemplarisch auf, was in dieser Stadt (noch) nicht rund läuft. So hat man es zum Beispiel verpasst, die politischen Akteure frühzeitig in den Prozess einzubinden, was darin endete, dass der Gemeinderat das Geschäft im Frühjahr 2020 noch einmal an das Stadtbauamt zur Überarbeitung zurückwies. Als der Gemeinderat rund ein Jahr später wieder über die Umgestaltung des Postplatzes diskutierte und das Projekt dann auch guthiess, war dieses etwas grüner geworden respektive sieht nun 16 Bäume anstatt wie ursprünglich 12 Bäume vor.

Hinzu kommt: Im Zuge der Einsprache hätte Pro Natura Solothurn gerne mit dem Stadtbauamt gesprochen, doch das Gespräch wurde verweigert, wie es die Organisation ausdrückt. Dieser Verzicht auf eine Einspracheverhandlung erinnert stark an die Ortsplanungsrevision, in deren Zug genau dieser Vorwurf auch laut wurde. Das gewählte Vorgehen wurde danach von verschiedener Seite im Gemeinderat kritisiert.

Dass beim Postplatz nicht alles optimal lief, ist sich offenbar auch die Stadtpräsidentin bewusst. Stefanie Ingold ist am Dienstag mit der Geschäftsführerin von Pro Natura Solothurn zusammengesessen, wobei nebst dem aktuellen Thema auch darüber gesprochen wurde, wie der Verband künftig besser einbezogen werden kann. Es ist klar, dass bei der Planung eines solchen Projektes nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Doch es müssen sich zumindest möglichst viele gehört fühlen.

Zum Schluss bleibt zu hoffen, dass der Spruch «gut Ding will Weile haben» sich beim Postplatz doch noch bewahrheitet. Tritt das wahrscheinlichste Szenario ein, und die Bäume werden in den kommenden Wochen dem Widerstand zum Trotz gefällt, wird es aber sicher eine Weile dauern, bis auch die jetzigen Gegner des Projektes sich ab dem neuen Postplatz erfreuen. Und dies auch nur, wenn dieser letztlich tatsächlich so wird, wie die Stadt verspricht. Eine grüne Oase, deren Blätterdach im Sommer den sehr willkommenen Schatten spendet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen