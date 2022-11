Solothurnerin ist Weltmeisterin im Kampfsport Muay Thai

Amélie Parel Die Tochter, wie die Mutter: 13-jährige Solothurnerin erkämpft sich Weltmeistertitel im Kampfsport Muay Thai Jetzt weiss ich, dass ich etwas erreichen kann, sagt Amélie Parel. Die Stadtsolothurnerin träumt nach dem Titelgewinn in der Alterskategorie unter 18 Jahren von Kämpfen in Thailand. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Die neue Weltmeisterin Amélie Parel (links) gemeinsam mit ihrem Vater und Trainer Kru Aurelio sowie Kaplan Dagli (neun Jahre alt), der auch in Rom am Wettkampf teilnahm. zvg

Die Stadt Solothurn hat eine neue Weltmeisterin: Die 13-jährige Amélie Parel gewann in Rom an den Weltmeisterschaften im Muay Thai den Titel im Full Contact.

«In keiner anderen Sportart ist wohl der Grat zwischen einer Sensation und dem tiefsten Punkt dermassen schmal wie beim Thaiboxen», sagt Kru Aurelio vom Singto Nak Muay Gym, der Thaibox-Schule in Rothrist. Er ist Amélie Parels Vater und Trainer.

Nach zwei Jahren intensiven Trainings reisten die beiden an die WM nach Rom und die Tochter konnte sich dort in drei Kategorien jeweils für den Final qualifizieren. Zunächst hatte sie kein Glück, sie unterlag einmal nach Punkten, dann folgte ein technischer K.o. im zweiten Finalkampf.

Mentale Vorbereitung auf den Final war schwierig

«Nach dieser schmerzhaften Niederlage mit Verdacht auf Nasenbeinbruch war für Amélie die mentale Vorbereitung für ihren nur vier Stunden später anstehenden letzten Finalkampf sehr schwierig», beschreibt der Trainer den Wettkampfverlauf und fährt fort:

«Doch Amélies Entschlossenheit, ihre harte Vorbereitung machte dann im Full Contact den Unterschied.»

So wurde sie verdientermassen Weltmeisterin in der Kategorie Muay Thai in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm, und das notabene als 13-Jährige in der Alterskategorie unter 18 Jahren.

Amélie Parel in Aktion:

Full Contact. Da kann es auch einmal eine blutende Nase geben. Schmerzt das die Mutter nicht noch mehr als die Tochter? «Ich komme selber aus dem Kampfsport und habe lange Karate gemacht. Wenn sie eins auf die Nase bekommt, dann ist das auch für mich nicht schön, aber ich weiss genau, was das in einem auslöst», sagt Sofia Flück.

«Wenn es wehtut, dann erweckt das den Kampfgeist erst recht. Man will noch mehr», beschreibt Amélie Parel ihre Gefühle, nachdem sie einen harten Schlag einstecken musste.

Sofia Flück (ganz links) war, wie ihre Tochter Amélie, erfolgreiche Kampfsportlerin: An der Karate-WM in Pretoria 2004 holte sie gleich 4 Medaillen. Hanspeter Bärtschi

Beim Thaiboxen darf man im Full Contact mit dem Knie und dem Ellbogen zuschlagen und so gilt es als eine der härtesten Kampfsportarten überhaupt. «Aber es macht unglaublich viel Spass und beide Eltern unterstützen mich», sagt Amélie Parel über ihre Motivation und fügt an:

«Jetzt weiss ich, dass ich etwas erreichen kann und das spornt mich an, mich noch weiter zu verbessern.»

Der WM-Titel als Türöffner für Kämpfe in Thailand

Seit langem träumt sie davon, einmal nach Thailand zu reisen. Seit dem Gewinn des WM-Titels sind bereits zwei Einladungen eingetroffen. «In Thailand lernen die Kinder schon ab vier Jahren den Sport. Deshalb wäre für mich ein Vergleich sehr interessant. Dort könnte ich sicher sehr viel lernen.» Der Traum, einmal in Thailand zu kämpfen, könnte also bald Realität werden.

