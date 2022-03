Widerstand an Eichenweg in Solothurn: Fällung von Baum

Die Anwohner am Solothurner Eichenweg sind nicht einverstanden. Tele M1

Am Eichenweg Jetzt regt sich Widerstand: 100-jährige Solothurner Eiche soll weg – wegen einem Trottoir? Die 100-jährige Eiche am Eichenweg in Solothurn ist bald Geschichte. Wegen eines neuen Trottoirs soll sie gefällt werden. Dagegen regt sich im Quartier nun aber Widerstand. Tele M1 22.03.2022, 21.00 Uhr

«Wenn man ein Trottoir an einem schlechten Ort plant und dann Bäume gefällt werden, muss man sich einfach wehren», macht ein Anwohner seinem Ärger gegenüber Tele M1 Luft. Denn im Quartier am Eichenweg in Solothurn regt sich Widerstand gegen den Entscheid der Stadt.