Solothurn: Stand der Arbeiten nach dem Altstadtbrand

Altstadtbrand Solothurn Zwischenstand der Arbeiten am Altersheim Thüringenhaus: Fassade wurde stabilisiert, Dachstöcke kommen weg Die Arbeiten an den Altstadtgebäuden, die vor drei Wochen gebrannt haben, gehen nun vorwärts. Es wird gehofft, dass die stark beschädigten Häuser nächste Woche betreten werden können. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 29.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Fassaden der vom Brand betroffenen Gebäude. Sie wurden mit Holzlatten stabilisiert. Hanspeter Bärtschi

Es hat sich was getan am Riedholzplatz. Wer die Gebäude anschaut, die vor drei Wochen gebrannt haben, sieht, dass die Fassaden nun mit Holzlatten bestückt sind. Diese sollen die nötige Stabilität geben, damit die Mauern nicht noch einstürzen, wie Sergio Wyniger ausführt. Wyniger ist der Präsident der Bürgergemeinde Solothurn, der das Altersheim Thüringenhaus gehört, das am Montagabend, 7. März, gebrannt hat.

Auch diese Woche sind wieder Arbeiten am Gang. Wie Wyniger ausführt, wurde am Montag begonnen, die Dachstöcke abzubauen. «Man nimmt alles weg bis zum Boden der zweiten Etage», berichtet Wyniger über den Stand der Arbeiten.

Der Bürgergemeindepräsident hofft, dass der Statiker das Gebäude nächste Woche freigibt, sodass man erstmals ins Innere der vom Brand betroffenen Gebäude könnte. Dies würde eine genauere Einschätzung der Schäden ermöglichen; ebenso könnte dadurch der Brandursache auf den Grund gegangen werden.

Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ

«Es zieht sich etwas in die Länge, was etwas mühsam ist für uns», sagt Wyniger. Denn dadurch könne man noch nicht in die Zukunft planen, «sondern muss sich noch alle Optionen offenhalten, die es gibt».

Auch beim Riedholzturm geht es wieder vorwärts, wie er weiter ausführt. Dort hat man mit der Entfernung der Pflanzen begonnen, obwohl man noch nicht das ganze Baugerüst aufstellen konnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen