Die Ursache für den Brand in der Solothurner Altstadt steht fest

Altstadtbrand Solothurn Nun steht fest: Ein Kurzschluss hat den Brand im Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus verursacht Was die Ursache des Brandes in der Altstadt war, darüber informierte der Präsident der Bürgergemeinde Solothurn an der Bürgerratssitzung. Mark A. Herzig und Fabio Vonarburg 2 Kommentare Aktualisiert 05.04.2022, 11.08 Uhr

Am 7. März brannten mehrere Gebäude in der Solothurner Altstadt. Tom Ulrich / Fotomtina

Genau vier Wochen nach dem Brand im Alters- und Pflegeheim der Bürgergemeinde am Riedholzplatz wurde die Brandursache bekannt. Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger teilte dem Bürgerrat mit, dass der Brand durch einen Kurzschluss bei einer fix montierten Elektroleitung verursacht wurde.

Drohnenaufnahmen über der Brandruine zeigen das Ausmass der Zerstörung. Dominic Müller

Am Dienstagmorgen vermeldete auch die Solothurner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung die Brandursache und bestätigte, worüber an der Sitzung des Bürgerrats informiert wurde.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei hätten ergeben, dass der Brand auf einen technischen Defekt in den elektrischen Installationen in einem der Gebäude zurückzuführen sei. «In den Wand- und Deckenhohlräumen konnte sich der Brand zunächst unbemerkt ausbreiten, bis er das grossflächige Schadenfeuer verursachte», schreibt die Kapo.

Sergio Wyniger zeigte sich an der Sitzung des Bürgerrats sichtlich erleichtert darüber, dass nicht Fahrlässigkeit Ausgangspunkt war. Zur Schadenhöhe konnte er noch nichts mitteilen, da Teile des Brandplatzes noch immer nicht betreten werden dürfen. Fest steht: Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Wyniger führte weiter aus, dass der Rhythmus der Krisenorganisation, die zu Beginn täglich zusammenkam, konnte gelockert werden, bald wird sie in die ordentliche Organisation übergeführt werden. Strategische Entscheide werden in Kürze anstehen: Wie viel wovon soll wieder (auf)gebaut werden? Alterswohnungen? Mietwohnungen? Was geschieht mit dem Thüringenhaus, was mit dem Projekt Erweiterungsbau St. Katharinen?

Beim Brand am Montag, 7. März, wurde niemand ernsthaft verletzt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Alters- und Pflegeheims konnten den Gebäudekomplex verlassen.

2 Kommentare Hans Peter Riess vor 27 Minuten Das lese ich immer wieder, dass ein Brand durch einen Kurzschluss aufgrund eines technischen Defekts verursacht wurde. Nun dachte ich immer, dass genau dafür die Sicherungen da sind, um nämlich im Fall eines Kurzschlusses den Stromkreis zu unterbrechen und dadurch einen Brand zu verhindern.Kann mir jemand vom Fach verständlich erklären, wo mein offenbar in diesem Punkte vorhandener Denkfehler liegt und trotz Sicherungen immer wieder Brände durch Kurzschlüsse ausgelöst werden? Paul Reinmann vor 13 Minuten Das mit dem Kurzschluss ist einfach eine Redensart. Bei einem Kurzschluss fliegt definitiv die Sicherung raus und das hört man auch. Technischer Defekt könnten Wackelkontakte, Defekte Isolierung, oder zusammengerollte Kabelrollen, etc. sein. Da gibt's noch viele Möglichkeiten....aber Kurzschluss sicher nicht....jedenfalls nicht im normalen Haushalt 230 V/AC Alle Kommentare anzeigen