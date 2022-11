Erstaufführung von «Hesch ghört?» von Simple Voicing in Solothurn

Altes Spital Eine hirnrissige Dorfgeschichte: Erstaufführung «Hesch ghört?» von Simple Voicing in Solothurn Sven Ryf, Reto Sperisen, Christoph Wetterwald sind Simple Voicing. Im Alten Spital Solothurn haben sie «Hesch ghört», eine Mischung aus Theater, Kabarett, Lesung und Musical, aufgeführt. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 27.11.2022, 15.47 Uhr

Die Aufführung sorgte für einige Lacher. Tom Ulrich

Ist es ein Musical? Ist es Theater? Ist es Kabarett? Ist es eine Lesung? Es ist alles zugleich, nämlich das neue Programm von Simple Voicing (Sven Ryf, Reto Sperisen, Christoph Wetterwald) «Hesch ghört?».

Grosser Andrang zur Premiere im Alten Spital und ein mit Leuten gefüllter Gewölbekeller, welche die Protagonisten gespannt erwarten. Punkt 20 Uhr wendet sich Eva Gauch, Leiterin des Alten Spitals, ans Publikum und freut sich, dass es eigentlich zur Tradition geworden sei, dass Simple Voicing die Premiere ihres neuen Programms hier durchführt.

Und dann erscheinen die drei jungen Männer in weissen Hemden, dunklen Hosen mit Hosenträgern und legen gleich mit einem ersten von sechzehn Songs los.

Ein Bühnenspektakel als Hörspiel

Auf der Bühne sind Mikrofone, Stühle, Requisiten und verschiedene Musikinstrumente. David Gnaegi sorgt für die adäquate Beleuchtung. Simple Voicing möchte das Bühnenspektakel als Hörspiel verstanden wissen. In der Folge kristallisiert sich heraus, dass Stimmen und Geräusche die tragenden Kräfte sind.

Die Erzählstimme entführt das Publikum ins «Rössli» der Gemeinde Vicewil.

Der Gesang ist nur ein Teil des Ganzen

Das Dorf hatte einst einen weltberühmten (sprich: dorfberühmten) Komponisten namens Schlossberger. Da das Dorf seither in der Bedeutungslosigkeit versunken ist, soll nun ein Musikwettbewerb durchgeführt werden.

Diese lineare Erzählung, eigentlich schon satirisch genug, wird durch Songs unterbrochen, deren Texte jeweils den Faden der Erzählung aufnehmen. Schlossberger hat auch ein idyllisches Gemälde gemalt, welches ausgestellt ist. Jim und Roland, zwei Dorfbewohner, erinnern sich an Vernissagen mit Aperos.

Darauf der Song, welcher etwa so tönt: «I go gärn a Vernissage/ und zeige mini Visage/es het immer vili Lüt/ drum gsehne i nüt». Die drei Protagonisten begnügen sich aber nicht mir Sprechen und Singen, sondern spielen verschiedene Instrumente und produzieren mit ihren Stimmen Geräusche.

Die Instrumente sind natürlich nützlich, weil verschiedene Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen am Musikwettbewerb teilnehmen möchten und entsprechend üben, wenngleich das Resultat eher im Bereich der Katzenmusik zu finden ist. Ein so wunderschön falsch spielendes Jazztrio wie hier, hat sicher noch niemand gehört.

Jim und Roland wollen auch am Wettbewerb teilnehmen, da der eine aber Schlager, der andere Country liebt, entzweien sie sich und werden zu erbitterten Konkurrenten.

Geschichte endet in einer Dorfschlägerei

Da der eine den anderen zur Rede stellen will, setzt er sich ins Auto und braust los. Allein durch Stimmakrobatik kommt das Publikum in den Genuss einer schnellen Autofahrt durch mehrere Kurven. Angekommen eskaliert der Streit zu Handgreiflichkeiten, an denen sich schliesslich das halbe Dorf beteiligt.

Die erzeugte Geräuschkulisse erinnert durchaus an die Schlägerszenen von Terence Hill und Bud Spencer in ihren Filmen. Der Wettbewerb ist komplett aus dem Ruder gelaufen, was im Publikum zu Lachtränen führt und es Simple Voicing erst nach zwei Zugaben von der Bühne lässt.

