Solothurn: Werke von Stella Bach im Alten Spital

Altes Spital Ein Bouquet aus Bakterien: Vorhang auf für die Mikroorganismen der Gastkünstlerin in Solothurn Stella Bach war für drei Monate im Alten Spital für einen Gastaufenthalt. Nun ist das Resultat ihres Schaffens ausgestellt. Judith Frei Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Gastkünstlerin Stella Bach stellt ihre Werke im Alten Spital aus. Hanspeter Bärtschi

«Ich habe es total genossen, am gemächlich vorbeifliessenden Fluss zu leben», sagt Gastkünstlerin Stella Bach. Besonders in der heutigen Zeit der Krisen. Wie der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise oder die Coronakrise.

Die «Residency», die sie im Alten Spital gemacht hat, sei fast wie eine Rückkehr zu ihrer Kindheit gewesen. Sie kommt aus einer Mediziner-Familie, das Spital war also ein ihr bekannter Ort. In ihrem Aufenthalt in Solothurn spielte daher auch die Medizin eine zentrale Rolle.

Besser gesagt: Bakterien, Archaen, Eukaryoten. Sie erklärt:

«Ich habe mich von diesen Mikroorganismen inspirieren lassen.»

Während den letzten drei Monaten, die sie in Solothurn verbracht hat, hat sie sich mit diesen Lebewesen auseinandergesetzt. Jetzt sind ihre Bilder, das Resultat der dreimonatigen Schaffenszeit, in der Wandelhalle des Alten Spitals zu sehen.

An der einen Wand hängen Leinwände, auf denen die Künstlerin auf Acryl die kleinen Lebewesen gemalt hat. In klaren, lieblich wirkenden Farben sind die kleinen Organismen arrangiert. «Tableau Vivant» heisst die Ausstellung. Ein «Tableau Vivant» ist ein durch Menschen nachgestelltes Werk der Malerei. Beliebt war diese Kunstform, als die Fotografie aufgekommen ist. Bachs Idee bei dem Namensgeben war, dass die kleinen Lebewesen Blumenarrangements nachbilden.

Zeitgenössische Themen beschäftigen sie

Bach hat sich aber nicht nur bildlich mit den Lebewesen beschäftigt, sondern auch inhaltlich. Weiter erklärt sie: «Ich habe viele faszinierende Dinge gelernt.»

Sie habe gelernt, dass nur zehn Prozent der Bakterien krankmachend seien. Ein Bakterium könne sogar Plastik abbauen oder Kunstdünger ersetzen. Dazu sagt sie:

«In diesen Bakterien steckt viel Potenzial für unser Umwelt-Problem.»

Sie hoffe auch, dass ihre Ausstellung dazu beiträgt, diese Dinge bekannter zu machen. Für die 1959 geborene Künstlerin ist das auch eine Aufgabe der Kunst. «Die Kunst soll eine Funktion haben. Es ist nicht nur eine formale Spielerei», sagt sie.

Als Künstlerin beschäftigt sie sich viel mit zeitgenössischen politischen Themen: Die Klimaerwärmung ist ein grosses Thema, so auch Feminismus. Dabei engagiert sie sich nicht nur in ihrem Atelier damit. Als Aktivistin setzt sie sich auch ausserhalb ihrer Wirkungsstätte für Veränderung ein.

Ihr intellektueller Zugang ist auch in ihrer Kunst sichtbar. Auf einigen Bildern sind die Bakterien wie in einem Lehrbuch angeschrieben. Für sie ist das Gespräch mit den Betrachtenden ihrer Bilder wichtig. Die Ausstellung wird noch bis zum 29. Oktober im Alten Spital zu sehen sein. Für eine Führung kann Stella Bach über ihre Mail kontaktiert werden, stella.bach@hts.at.

