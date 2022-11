Die Solothurner Chessler Glocken stammen aus der Glutz Manufaktur

Altes Handwerk Eine Chessler-Glocke aus dem Solothurner Ofen: So werden sie in der Manufaktur hergestellt Zum ersten Mal stellt die Firma Glutz AG eine Glocke für die Narrenzunft Honolulu her. Das Instrument wird nächsten Chesslet im Einsatz sein. Wir waren bei der Produktion dabei. Judith Frei Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Die Motive für die Chessler-Glocke hat Jürg Parli gemacht. Hanspeter Bärtschi

Wenn die Chessler frühmorgens durch Solothurn lärmen, werden Rätschen und Glocken geschwungen. Es soll Lärm machen und den Winter vertreiben. Angeführt wird der Chessler-Zug vom Oberchessler von der Narrenzunft Honolulu.

Kommende Chesslete wird mit einer Glocke die Stadtbevölkerung aufgeweckt, die in Solothurn entstanden ist. Vom Entwurf bis zum Guss ist sie eine Solothurner Angelegenheit. Neben der neuen Glocke für den Oberchessler werden noch kleinere Glocken mit Fasnachtssujets gegossen, die alle Närrinnen und Narren kaufen können.

Den Urheber der Motive auf der Glocke werden Solothurnerinnen und Solothurner wiedererkennen: Die Sujets stammen aus der Feder des Solothurner Künstlers Jürg Parli. Kurz bevor er verstorben ist, hat er letztes Jahr der Glutz Manufaktur Entwürfe für die Dekoration zur Verfügung gestellt.

Denn dort beim Westbahnhof wird das Instrument hergestellt. Die Glutz AG stellt nicht nur Türschlösser und andere Zugangssysteme her, sie hat noch eine Manufaktur, bei der Arbeitsmethoden aus dem vorletzten Jahrhundert angewendet werden. An diesem Produktionsort werden Beschläge hergestellt, die beispielsweise in denkmalgeschützten Häusern eingebaut werden.

Und eben Glocken. So sieht man, wenn man die Manufaktur betritt, nicht nur Beschläge, sondern auch Glocken, die von der Decke hängen. Alle wurden von Renato Caccivio, Leiter Fertigung Manufaktur und gelernter Giesser, gemacht. Gekauft werden die Glocken von Sammlern, Bauern oder eben Fasnachtsliebhabern.

Renato Caccivio, Leiter der Manufaktur, bereitet die Form für die Glocke vor. José R. Martinez

«Ich liebe es, Glocken herzustellen», sagt Caccivio. Mit diesem Handwerk stelle er nicht nur einen Gegenstand, sondern auch einen Ton und Klang her. «Wenn die Glocke fertig ist, weiss ich: Ich habe diesen Ton gemacht», erklärt er seine Faszination.

Zudem arbeitet er nach jahrhundertealten Methoden und mit einigen Modellen, die seit 200 Jahren benützt werden. «Die Methode wird mich bestimmt überleben», ist er überzeugt. Das sind die vier Schritte, bis zur fertigen Glocke.

Renato Caccivio und Ober der Narrenzunft Honolulu Peter Stuber prägen die Form der Glocke.

1. Die Form

Bevor die Glocke gegossen werden kann, muss Caccivio das Negativ herstellen. Diese besteht aus einer Mischung aus Öl und Quarzsand, der hitzeresistent ist. Sobald er mit einem Pressluftstampfer den Sand in die Form gepresst hat, kann er die Prägungen in der Innenseite der Glocke anbringen.

Caccivio bläst die Form aus, damit sie für den Guss komplett sauber ist. Hanspeter Bärtschi

Die Form muss komplett sauber sein. Sind noch Fremdkörper in der Form, wenn das Metall hineingegossen wird, entstehen Unebenheiten auf der Oberfläche. Diese Fehler will Caccivio verhindern.

Renato Caccivio muss vorsichtig die zwei Formen aufeinanderlegen. Hanspeter Bärtschi In diese Behälter wird das flüssige Metall abgefüllt. Hanspeter Bärtschi Der Guss ist gefährlich. Schutzkleider sind dabei unabdinglich. Hanspeter Bärtschi Renato Caccivio und seine rechte Hand Nebi Nikolic bereiten sich für den nächsten Schritt vor. Hanspeter Bärtschi

Präzise muss er die zwei Formen ineinander platzieren. Jeder Fehler, der in diesem Stadium passiert, kann bedeuten, dass die Glocke nicht funktionstüchtig ist.

In der Manufaktur der Glutz AG wird die neue Chesslerglocke gegossen. Hanspeter Bärtschi

2. Der Giessprozess

Sobald die Form bereit ist, geht es darum, das flüssige Metall einzufüllen. Für seine Glocken braucht er eine Kupfer-Zinn-Legierung – also Bronze – die bei 1200 Grad Celsius bereit zum Giessen ist. Damit das Material diese Temperatur erreicht, muss es über zwei Stunden erhitzt werden.

Nebi Nikolic beim Ofen, in dem das Metall geschmolzen wird. Hanspeter Bärtschi

Bevor das flüssige Metall aus dem Ofen geholt wird, ziehen Renato Caccivio und seine rechte Hand Nebi Nikolic Schutzkleidungen an. Die Sonnenbrille darf nicht fehlen, denn das Metall glüht hell und die Augen werden mit ihr vor möglichen Funken geschützt.

Nebi Nikolic (links) und Renato Caccivio entnehmen das flüssige Metall. Hanspeter Bärtschi

Als er in seinem Lehrbetrieb in Oberburg zum ersten Mal diesen Prozess gesehen hatte, war es um den damaligen Modellbau-Lehrling Renato Caccivio geschehen. Er wusste: Dieses Handwerk will er erlernen. Und schnell wird dem Betrachtenden klar, was an diesem Prozess fasziniert. Es raucht, es wird heiss, das Metall leuchtet, ja sogar das Gefäss, in dem das Metall ist, leuchtet durch die Hitze.

Beim Abgiessen des Metalls in die Form ist volle Konzentration von Renato Caccivio gefordert. Hanspeter Bärtschi

Vorsichtig nehmen Caccivio und Nikolic die 50 Kilogramm geschmolzener Legierung aus dem Ofen. Vorsichtig führen sie diese zu den vorbereiteten Formen. Dort giessen sie schnell das Metall ab.

Eindrücke aus der Giesserei Glutz. Judith Frei

Zu lange warten können sie nicht, da sonst das Metall abkühlt. Und zu schnell darf das Abfüllen auch nicht passieren, sonst besteht die Gefahr, dass das Metall wieder aus der Form spritzt.

Nicht alles Metall wird gebraucht. Hanspeter Bärtschi Nebi Nikolic bei der Arbeit. Die Narrenzunft schaut ihm über die Schulter. Hanspeter Bärtschi Das Metall in der Form ist glühend heiss. Hanspeter Bärtschi Die Formen müssen nun abkühlen. Hanspeter Bärtschi

3. Die Geburt

Nachdem das Metall in die Form gegossen wurde, muss sie abkühlen. Gemäss Caccivios Erfahrungswert soll sie für längere Zeit ruhen. Wird sie zu früh ausgepackt, besteht die Gefahr, dass Risse entstehen.

Die Form wird im Beisein der Narrenzunft Honolulu «geboren». Hanspeter Bärtschi

Bei der Geburt fällt die Glocke aus dem Giessbehälter. Dabei zerfällt auch die Sandform. Der Sand kann aber wieder für weitere Formen verwendet werden.

Die Sandform ist zerschlagen und die Glocke geboren. Hanspeter Bärtschi

4. Schleifen, bürsten und Klöppel montieren

Nach der Geburt ist die Glocke noch nicht fertig. Jetzt geht es darum, dass durch Abbürsten Unebenheiten ausgeglichen werden.

Die Glocke für die Narrenzunft Honolulu wird nachbearbeitet. José R. Martinez

Gleichzeitig mit der Nachbearbeitung wird auch der Klöppel eingefügt. Wie dieser beschaffen ist, hat einen Einfluss auf den Klang der Glocke. «Das ist eine Wissenschaft für sich», sagt Caccivio. Es gebe auch verschiedene Theorien, welcher Klöppel den besten Klang produziert. Besonders dicke und schwere, oder gerade besonders feine leichte. An was er glaubt, will er nicht verraten.

Hier montiert Nebi Nikolic den Klöppel.

Nicht nur der Klöppel bestimmt, wie die Glocke tönt. Die Form der Glocke und auch die Zusammensetzung der Legierung seien wichtig, erklärt der Experte. Wie seine Glocken genau beschaffen sind, will Caccivio deswegen nicht verraten, es soll sein Erfolgsgeheimnis bleiben.

Bevor die Glocke verwendet werden kann, bekommt sie noch ein Lederband. Dieses Band wird in der Sattlerei Friedli im Emmental hergestellt und angebracht.

So sieht die Chessler Glocke aus. José R. Martinez

5. Übergabe im Narrenstübli

Und dann ist sie fertig, die Glocke für die Narrenzunft Honolulu. Die Übergabe findet im Narrenstübli statt. Für den Oberchessler Marco Lupi ist es ein spezieller Augenblick: «Es ist sehr schön, dass wir zum 2000-Jahre-Jubiläum eine neue Glocke bekommen.» An der nächsten Fasnacht wird sie sicher dabei sein. Wer sie tragen wird, ist noch nicht ganz geklärt, denn sie ist schwerer als die alte Glocke.

Die alte (links) neben der neuen Glocke.

Lupi ist von ihrem Erscheinungsbild begeistert: «Mir gefällt die Glocke sehr gut. Sie ist schlicht und edel.»

Florian Kaufmann (rechts), Leiter Manufaktur der Glutz AG, übergibt dem Oberchessler der Narrenzunft Honolulu, Marco Lupi die Glocke. Bruno Kissling

Hinweis

Will man die Manufaktur und den Prozess mit eigenen Augen sehen, so kann die Manufaktur besucht werden. Anfragen über die Glutz Website. Gleichzeitig können Chessler Glocken für 211 Franken ohne Riemen, 311 Franken mit Riemen gekauft werden.

