Altes Handwerk 1,2 Tonnen weggeschmissen: Die Satzwerkstatt in Solothurn ist bereit für eine neue Ära Mehrere Monate war die Satzwerkstatt zu, nun wird sie am Samstag, 21. Januar, wiedereröffnet und ist bereit für Projekte – auch von Laien. Denn eines soll der Ort auf keinen Fall sein: ein Museum. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Besuch in der Satzwerkstatt: Peter Schiltknecht zeigt die alte Abziehpresse. Hanspeter Bärtschi

Kunst hat die Satzwerkstatt gerettet. Zumindest vorerst. 20'000 Franken hat man durch die Ausstellung «11erlei» im S11 eingenommen. Die Hälfte fliesst an die Kunstschaffenden, die sich an der ungewöhnlichen Rettungsaktion beteiligt haben – die anderen 10'000 Franken kommen direkt der Satzwerkstatt im Burrisgraben zugute. Dank dieses Betrags und der Mitgliederbeiträge sind die Fixkosten für die kommenden vier Jahre gedeckt.

Doch nicht nur aus finanzieller Sicht war die Ausstellung ein Erfolg. Im Rahmen dieser konnte das Satzwerkstatt-Team viele für das Druckhandwerk begeistern und motivieren, es doch einmal selbst zu versuchen. Der frühere Schriftsetzer Peter Schiltknecht spricht von einer schönen Zahl Interessierter und neuer Gönner, die man dazugewonnen habe. Denn nebst den Finanzen ist der Mitgliederschwund das Problem, mit dem die Satzwerkstatt zu kämpfen hat, die es seit 22 Jahren in Solothurn gibt.

Werkstatt im Burrisgraben soll wieder genutzt werden

«Schliesst doch einfach, das bringt doch nichts mehr», wurde Schiltknecht schon zugetragen. Er und seine Mitstreiter wollen davon aber nichts wissen. Dafür war das Echo an der Ausstellung zu gut. Jetzt wollen sie feststellen, ob ihre Idee funktioniert. Ziel soll nicht mehr die Bewahrung des alten Handwerks sein, sondern die alten Handwerkzeuge - wie die Abziehpresse - sollen weiterhin genutzt werden. Frei von Regeln, offen für alle, damit auch ganz Neues entstehen kann.

Am Samstag, 21. Januar, 10 bis 14 Uhr, wird das neue Konzept mit einem Apéro lanciert. Ab dann ist die Satzwerkstatt wieder offen, die seit Oktober zu war. Dazu sagt Schiltknecht: «Für uns war klar: Wenn wir weitermachen, dann müssen wir zuerst die Werkstatt wieder auf Vordermann bringen.» Denn, wenn jemand zum ersten Mal komme, wolle er nicht zuerst aufräumen.

Wie gründlich entrümpelt wurde, zeigt der Blick auf diese Zahl: 1,2 Tonnen Material wurde im Zuge der grossen Aufräumaktion entsorgt. Dabei wurde nicht einfach weggeschmissen: «Wir haben jedes Gramm zu dritt angeschaut und jeweils entschieden, was wir behalten wollen und was wir nicht mehr brauchen.»

In den Schubladen finden sich Bleibuchstaben verschiedener Schriftarten. Hanspeter Bärtschi

Die Werkstatt lädt zum stundenlangen Entdecken ein. Wer mit Computern aufgewachsen ist, fühlt sich fast ein wenig wie in einem Schreibprogramm. Doch anstatt eine Schriftart mit der Computermaus auszuwählen, kann man diese aus einer Schublade hinausziehen. In der Satzwerkstatt finden sich etwa Bleibuchstaben in Helvetica halbfett oder auch in den Schriften Universe oder Gill.

Beim Aufräumen entdeckt: Ein Kasten mit chinesischen Schriftzeichen. Hanspeter Bärtschi

«Beim Aufräumen haben wir auch einen Kasten mit chinesischen Schriftzeichen entdeckt», sagt Schiltknecht. Dieser springt beim Besuch in der Satzwerkstatt immer wieder auf, um etwas zu zeigen. Etwa die Trouvaillen, die in einer Vitrine ausgestellt sind. Darunter ein Exemplar des kleinsten Buches der Welt. Dieses ist nur 5 mal 5 Millimeter gross.

Der Vergleich mit einem Bleistift zeigt, wie klein das kleinste Buch der Welt ist. Hanspeter Bärtschi

Ebenfalls findet man in der Werkstatt noch eine alte Fahrplantafel aus dem Postkreis Zürich. Diese wiegt 6,3 Kilogramm und besteht aus 18'000 Einheiten. So viele Bleibuchstaben und Leerzeichen musste der verantwortliche Schriftsetzer damals setzen. Zur Einordnung: Um die Lehrprüfung bestehen zu können, musste man 1400 Zeichen pro Stunde setzen.

Museumsschild landete im Abfall

Trotz der Schätze, die hier im Burrisgraben zu finden sind: Ein Museum will die Satzwerkstatt auf keinen Fall sein. Schiltknecht: «Das Schild ‹Das Museum hat heute geöffnet›, habe ich entsorgt.» Die Werkstatt soll das sein, was auch im Name steht. Eine Werkstatt, in der gearbeitet wird. Sei es, um eine Einladungskarte selber herzustellen, oder auch um künstlerisch tätig zu sein. «Und wenn beim Arbeiten dann mal etwas kaputtgeht, machen wir daraus keine Tragödie.»

Die Satzwerkstatt darf von jedem genutzt werden. Hanspeter Bärtschi

Früher gab es Gebote, nun hat man Spielregeln aufgeschrieben. «Jedes Ding an seinem Ort erspart viel Müh‘ und böse Wort», heisst es darin etwa. Die wichtigste Regel ist allerdings jene, die ganz zuoberst steht: «In der Satzwerkstatt sind ALLE willkommen.»

Dies ist nicht nur ein Satz auf einem Stück Papier, sondern wird auch gelebt. «Wenn ich in der Werkstatt bin und Leute draussen stehen bleiben und hineinschauen, dann winke ich sie herein», sagt Schiltknecht. «Meine Kollegen handhaben dies gleich.» So kam auch schon etwa eine Touristengruppe aus Deutschland in den Genuss einer Miniführung. Und mit einer Frau, die er hereingewinkt hatte, entwickelte er eine Idee für ein Geburtstagsgeschenk für ihren Ehemann. Umgesetzt hat man diese dann gemeinsam in der Satzwerkstatt.

«Solothurn» bereit zum Drucken. Hanspeter Bärtschi

Ob die Satzwerkstatt auch für Laien nutzbar ist, testete Schiltknecht übrigens mit seiner zehnjährigen Enkelin. «Innerhalb einer Stunde hat sie ein Bild mit den Namen aus ihrer Familie gedruckt. Nach einer kurzen Erklärung konnte sie schon selbstständig arbeiten», so der stolze Grossvater. Er ist überzeugt: Auch für Laien ist die Werkstatt gut nutzbar.

Wer es selber probieren möchte, kann ab dem 23. Januar jeden Montagabend unverbindlich vorbeikommen. Zu diesen Zeiten ist immer von 17 bis 20 Uhr ein Vereinsmitglied vor Ort. Wenn dies nicht passt, könne man sich ungeniert melden, sagt Schiltknecht. Neue und vor allem auch Jüngere für die Satzwerkstatt zu begeistern, die nicht zwangsläufig aus dem Beruf kommen, ist ein grosses Anliegen. «Schön, wenn dies klappt. Wenn nicht, dann ist die Satzwerkstatt bald Geschichte.»

