Solothurn: Ortsplanungsrevision bremst Pläne der Bürgergemeinde

Altersheim St.Katharinen Zeit kostet die Bürgergemeinde viel Geld: Die Ortsplanungsrevision bremst die Realisierung des Ergänzungsbaus Die Bürgergemeinde Solothurn plant beim Altersheim St.Katharinen einen Ergänzungsbau. Doch die sich hinziehende Ortsplanungsrevision führt zu Verzögerungen, was für die Bürgergemeinde finanzielle Folgen hat. Diese unbefriedigende Situation war Thema an der Sitzung des Bürgerrats. Mark A. Herzig 22.02.2022, 12.31 Uhr

So könnte es beim Altersheim St.Katharinen nach der Fertigstellung des Ergänzungsbaus aussehen. Visualisierung/zvg

Die Bürgerversammlung hat entschieden, weiterhin ein Alters- und Pflegeheim zu führen, allerdings nur am Standort St.Katharinen, wo deshalb ein Ergänzungsbau realisiert werden muss. Das Thüringenhaus am Riedholzplatz soll aufgegeben werden, ihm droht der Verfall der Betriebsbewilligung. Dazu verursacht der Betrieb in zwei weit auseinanderliegenden Häusern einen jährlichen Aufwandüberschuss von mehr als einer Viertelmillion Franken.