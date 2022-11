An der Altersehrung in Solothurn erklang das Solothurner Lied

Altersehrung Solothurn Wie sich wehren, gegen das Gefühl der dahinfliegender Zeit? Die Solothurner Stadtpräsidentin hat einen Tipp Über 500 über 75-Jährige besuchten die diesjährige Altersehrung in Solothurn. Speziell geehrt wurde, wer heuer 90 Jahre alt oder älter wurde. Auch die Stadtpräsidentin Stefanie Ingold war vor Ort und sprach darüber, wie rasch die Zeit verfliegt. Fabio Vonarburg 10.11.2022, 05.00 Uhr

Zwei Mal zirka 250 Gäste: Die beiden Altersehrungen im Landhaus in Solothurn waren gut besucht. Hanspeter Bärtschi

Wenn über 200 Seniorinnen und Senioren gemeinsam das Solothurner Lied anstimmen, dann ist dies ein Gänsehautmoment. Ein Moment, indem man hört, wie verbunden sich die Gäste, die allesamt über 75 Jahre alt sind, mit Solothurn fühlen. So geschehen an der Altersehrung in Solothurn, die am Dienstag- sowie Mittwochmittag im Landhaus stattfand.