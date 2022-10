Nach Lärmklagen: Stadt Solothurn stellt den Wagabunten eine Frist

Alternative Wohnform Nach Lärmklagen stellt die Stadt Solothurn den Wagabunten eine Frist: Bis Ende Oktober müssen sie weiterziehen Die Geschichte wiederholt sich: Die Wagabunten werden eine Zeitlang an einem Ort geduldet, bis die Stadt sie zum Weiterzug auffordert. Derweil stört sich ein FDP-Gemeinderat an der Ungleichbehandlung. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Die Wagabunten in der Nähe der Villa Gibelin in der Weststadt: Die Stadt gibt ihnen Zeit bis Ende Monat, um weiterzuziehen. Judith Frei

Bei manchen Themen wähnt man sich gefangen in einer Dauerschleife. In Solothurn ist dies der Fall, wenn es um die Wagabunten geht. Seit rund neun Jahren sind sie mit ihren Wohnwagen in der Stadt und Region Solothurn anzutreffen, immer wieder an anderen Plätzen. Dabei möchten sie eigentlich gar nicht umherziehen, sondern eine fixe Lösung für ihr alternatives Wohnprojekt. Nur kam es bislang noch nicht so weit. Verschiedene Vorstösse zu diesem Thema fanden im Gemeinderat keine Mehrheit.

Und so geht in Solothurn das Spiel immer wieder von vorne los: Die Wagabunten beziehen einen Standort, etwa im Winter den Badiparkplatz, anschliessend drückt Solothurn für drei Monate ein Auge zu, da es erst nach dieser Zeit ein Baugesuch braucht. Und vielfach drückt die Stadt danach auch noch das zweite Auge für eine Weile zu, wenn die Wagabunten nach Ablauf dieser drei Monate nicht unmittelbar weiterziehen.

So auch wieder dieses Jahr: Nachdem die Wagabunten auf Beginn der Badesaison den Parkplatz beim Schwimmbad verlassen hatten, bezogen sie wieder einen Platz in der Weststadt, in der Nähe der Villa Gibelin – nicht weit von der Stelle entfernt, wo sie bereits im Jahr zuvor über den Sommer anzutreffen waren. Und die Stadt? Sie duldete den Wagenplatz vorerst.

Wagabunten bei der Gibelin-Villa. Michel Lüthi / 2021

Stadt reagiert nach Lärmklagen

Doch dieses Mal ist etwas anders: An einem Abend Mitte Juli gab es von Seiten der Nachbarschaft Lärmklagen. Eine Patrouille der Stadtpolizei musste wegen einer Veranstaltung bei den Wagabunten ausrücken, es wurde auch eine Strafanzeige eingereicht, wie der Kommandant der Stadtpolizei, Walter Lüdi, Auskunft gibt. «Ansonsten sind keine weiteren Reklamationen wegen Ruhestörungen oder Hinterlassenschaften bei uns eingegangen.»

Fakt ist auch, dass in der Regel viel Positives über die Wagabunten zu hören ist. «Sie sind immer anständig», sagte Kurt Fluri noch zu seiner Amtszeit als Stadtpräsident, und betonte dabei, dass die Wagabunten niemanden störten und die Plätze sauber hinterliessen.

Die Wagabunten auf dem Attisholz Areal. Hanspeter Bärtschi / 2017

Und was sagen die Wagabunten? «Damit es zu keiner Nachtruhestörung kommt, haben wir das Konzert auf den früheren Abend verlegt, so dass es um 22 Uhr zu Ende war.» Zudem habe man im Vorfeld versucht, die näheren Nachbarinnen und Nachbarn zu informieren. Man habe ihnen die Mailadresse für den Fall von Beschwerden hinterlegt. «Es kann durchaus sein, dass uns einige Nachbarinnen und Nachbarn durch die Lappen gingen, was uns sehr leid tut.»

Die Wagabunten beziehen Stellung Werden sie der Verfügung der Stadt folgen und vor Ablauf der Frist weiterziehen? Diese Frage stellt sich bei den Wagabunten nicht das erste Mal. Doch sie bleibt auch dieses Mal noch offen. «Aktuell möchten wir zu dieser Frage keine Stellung nehmen», schreiben die Wagabunten auf Anfrage dieser Zeitung. Vor einem Jahr gab es bereits eine ähnliche Situation. Auch da lag eine Verfügung vor, damals kündigten die Wagabunten allerdings an, bleiben zu wollen. Letztlich zogen sie aber doch weiter. Dazu die Wagabunten: «Wir hatten nach unserer Ankündigung von der Stadt das Angebot erhalten, über Winter abermals den Badi-Parkplatz zu bewohnen. Um den guten Start mit der neuen politischen Führung in Solothurn zu vereinfachen, hatten wir uns entschlossen, dennoch umzuziehen.» Dies um einer möglichen Zusammenarbeit nicht gleich zu Beginn mit Konflikt zu begegnen. Der Wechsel im Stadtpräsidium hat die Wagabunten mit neuer Hoffnung und Elan erfüllt. «Stefanie Ingold hat uns auch schon ein paar Mal auf dem Wagenplatz besucht, wodurch ein Austausch stattfinden konnte, was uns sehr freut. Dennoch konnte aus diesem Austausch bisher keine dauernde, sondern nur eine vorübergehende Vereinbarung – das Feld zwischen Gibelin Villa und Bahngleisen – gefunden werden.» Und wieder ohne eine Anschlusslösung. «Ein Wechsel in der politischen Führung der Stadt Solothurn bedeutet für uns leider nicht, dass sich alles von heute auf morgen verändert.» Die Wagabunten haben die Hoffnung auf eine Lösung noch nicht aufgegeben: «Es muss eine definitive Lösung geben! Wir lieben das Leben in unseren Wagen und daher wird das Bedürfnis nach einem solchen – trotz der Zermürbungstaktik seitens der Politik und der Behörden – auch in Zukunft nicht einfach verschwinden. Genauso wenig wie wir!» Die Wagabunten sind der Ansicht, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen, trotz der erlittenen Niederlagen: «In den nun doch schon neun Jahren, in denen wir für unsere alternative Wohnform kämpfen, waren und sind wir immer noch bemüht, dieser durch gemeinsame und konstruktive Dialoge zu einer Lösung zu verhelfen.» Durch die temporären Vereinbarungen werde man nach Ablauf der Fristen immer wieder in die Illegalität gedrängt. «Uns ist klar, dass unser unkonventioneller Lebensstil nicht bei allen auf Begeisterung trifft. Das muss er auch nicht. Wir sind ja auch nicht von allem begeistert, was so gebaut wird», schreiben die Wagabunten und appellieren anschliessend an die Toleranz all jener, die ihnen nicht wohlgesinnt seien. «Fakt ist und bleibt, dass unsere gewählte Wohnform, in unseren Wagen, mit Solaranlagen und dem gesammelten Regenwasser, nachhaltiger und ressourcenärmer als jedes hingebaute Betonfundament ist.»

Stefanie Ingold, Stadtpräsidentin Solothurn. Peter Schneider / KEYSTONE

Doch die Stadt will in diesem Fall nicht weghören. Durch die Ruhestörung im Juli sei man gezwungen gewesen, zu reagieren, führt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold aus. «Solange es keine Reklamationen gab, haben wir sie geduldet. Mit der Nachtruhestörung war dies nicht mehr möglich». Die Folge: Die Stadt stellte eine Verfügung aus, dass die Wagabunten bis Ende Oktober das Gelände verlassen müssen.

FDP-Gemeinderat stört sich an «Ungleichbehandlung»

Und so geht das Spiel wieder von vorne los. Vorausgesetzt, die Wagabunten folgen der Aufforderung der Stadt, ist es gut möglich, dass sie wieder auf den Badiparkplatz ziehen und die Stadt wieder für mindestens drei Monate ein Auge zudrücken wird.

Ein Umstand, den FDP-Gemeinderat Christian Herzog stört. Er habe nichts gegen die Wagabunten, stellt er klar.

Christian Herzog, Gemeinderat FDP. Michel Lüthi

«Ich habe etwas gegen die Ungleichbehandlung.»

Wenn etwa das Gewerbe einen Platz der Stadt nutzen wolle, müsse es zuerst fragen und zudem für die Benutzung des Geländes Miete zahlen. Anders die Wagabunten: «Die Wagabunten dürfen das einfach und dann erst noch kostenlos.»

Mögliche Lösung wurde nicht wahrgenommen

Die Stadtpräsidentin hat Verständnis, dass dies als ungerecht empfunden wird. Ingold versteht aber auch das Anliegen der Wagabunten, mit denen sie schon mehrmals vor Ort persönlich geredet hat. Ingold spricht von einer gesellschaftlichen Frage, wie man mit Leuten umgehen wolle, die eine alternative Wohnform bevorzugen.

«Bislang hat die Politik keine Lösung gefunden, weder kantonal noch kommunal.»

Kommunal hätte die Stadt Solothurn die Möglichkeit gehabt, im Zuge der Ortsplanungsrevision eine Zone für alternative Wohnformen zu bestimmen, erinnert Stefanie Ingold. Von dieser Möglichkeit wurde nicht Gebrauch gemacht.

Vorerst bleibt alles wie gehabt: Solothurn bleibt gefangen in einer Dauerschleife – in einer, die für alle Seiten unbefriedigend ist.

