Solothurn: Die Wagabunten sind weitergezogen

Alternative Wohnform Aufforderung nun doch gefolgt: Die Wagabunten sind weitergezogen und haben die Stadt Solothurn verlassen Das Kollektiv ist der Aufforderung der Stadt doch noch gefolgt und hat das Areal zwischen der Villa Gibelin und den Bahngeleisen verlassen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wagabunten waren bereits mehrmals bei der Villa Giberlin anzutreffen. Hier 2021. Michel Lüthi

Das Feld ist wieder leer: Die Wagabunten, die in den letzten Monaten in ihren Wagen zwischen der Villa Gibelin und den Bahngeleisen lebten, sind Anfang letzter Woche weiter gezogen und haben das Stadtgebiet verlassen. Damit endet – zumindest vorerst – in der Stadt Solothurn die Diskussion um das Kollektiv, das seit Jahren ein Platz für ihre alternative Wohnform fordert. Bislang ohne Erfolg. Sehr zu dessen Ärger.