Wasseramt Brand eines Holzspychers in Oekingen: Technischer Defekt als Brandursache ermittelt

In Oekingen sind am frühen Sonntagmorgen, 4. Dezember, ein alter, unbewohnter Holzspycher und ein im Unterstand abgestelltes Auto bei einem Brand stark beschädigt worden. In der Zwischenzeit konnten Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn die Brandursache klären.