Seit den 1980er-Jahren findet der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November statt. Dieses Jahr steht im Kanton Solothurn die häusliche Gewalt im Fokus. Am Freitag macht der Kanton mit Mitarbeitenden des Frauenhauses, der Opferhilfe und der Gewaltberatung an den Bahnhöfen Grenchen Süd, Olten und Solothurn auf das Thema aufmerksam. Bei dieser Aktion soll gezeigt werden, wo die Opfer Hilfe suchen können. Die Kampagne der Soroptimist International setzt auf Prävention: Read the Signs – liest die Zeichen, so heisst ihr Leitsatz dieses Jahr. Es sei wichtig, toxische Beziehungen frühzeitig zu erkennen. Auf Flyern werden Situationen geschildert, die man ernst nehmen sollte und die auf eine solche Beziehung hinweisen. Der Soroptimist International Club Solothurn wird am 26. November am Samstagsmarkt Kerzen zu Gunsten des Frauenhauses verkaufen. Am 29. November, um 19 Uhr, findet eine Lesung mit Veronika Sutter statt. In ihrem Buch «Grösser als Du» wird das Thema häusliche Gewalt aufgegriffen. Anschliessend gibt es ein Podiumsgespräch mit der Betriebsleiterin des Frauenhauses AG/SO und der Leiterin der Koordinationsstelle häusliche Gewalt.