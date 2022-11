Solothurn: Letzter weihnächtlicher Traktorenumzug

Advent «Nachher ist einmal gut»: Weihnachtlicher Traktorenumzug findet dieses Jahr zum zweiten und letzten Mal in Solothurn statt 56 geschmückte und leuchtende Traktoren fuhren letztes Jahr durch die Stadt Solothurn. Am 17. Dezember wird der Umzug noch einmal stattfinden. Für 2023 planen die Landwirte etwas anderes. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.11.2022, 11.16 Uhr

Lokale Bauern machen auf ihren mit LED-Lichtern geschmückten Traktoren einen Umzug durch Solothurn. Sie sagen der Bevölkerung damit danke für den Einkauf ihrer Produkte. Carole Lauener

Direkt von 0 auf 100. Bereits bei der ersten Ausgabe war der Umzug mit weihnachtlich leuchtenden und geschmückten Traktoren ein grosser Erfolg. Ja, man wähnte sich beinahe an einem Fasnachtsumzug in Solothurn, so viele strömten am 18. Dezember 2021 an den Strassenrand der Umzugsstrecke. Dass auch dieses Jahr die Traktoren durch die Stadt fahren und Weihnachtsstimmung verbreiten, war schon länger bekannt. Neu ist: Es wird das letzte Mal sein.

Zumindest vorerst, schränkt Markus Dietschi vom Organisationskomitee ein. Er will nicht ausschliessen, dass die Landwirte das Konzept in ein paar Jahren wieder aus der Schublade hervornehmen. Und für ihn steht fest: «Wir geben noch einmal Vollgas.» Der Umzug am 17. Dezember, ab 19.15 Uhr, werde noch einmal ein voller Erfolg, ist Dietschi überzeugt. Und er ergänzt:

«Doch nachher ist einmal gut.»

Dietschi kommt auf die Gründe für den Entscheid zu sprechen. «Wir wollen auf dem Höhepunkt des Erfolges aufhören.» Der Anlass solle nicht zur Routine werden. Er sagt:

«Wir wollen nicht, dass es auf einmal heisst, ‹die kommen jedes Jahr mit diesen Traktoren›.»

Mit der vereinzelten Kritik am Anlass habe der Entscheid nichts zu tun. Auch der Energieverbrauch sei absolut verhältnismässig, so Dietschi, der für die FDP im Kantonsrat sitzt. «Alle Landwirte kommen aus der Region und die Traktoren fahren ohne Last.»

Rund 60 Traktoren am Start

Dass der Traktorenumzug keine einmalige Sache bleibt, liegt am Erfolg der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr. «Der Anlass hat sofort eingeschlagen», sagt Dietschi. Mit einer zweiten Ausgabe von «Landwirtschaft verzaubert - wir sagen Danke!» hätten nun alle, die im letzten Jahr nichts davon gewusst haben, noch eine Gelegenheit, den Umzug doch zu besuchen.

Der Anlass funktioniert wieder ähnlich: Rund 60 Traktoren werden auf einer vorgegebenen Route durch die Stadt fahren, begleitet von der Polizei, damit das Verkehrschaos ausbleibt. Der Umzug startet bei Dornacherplatz, führt via Rötibrücke und Baseltorkreisel zum Amthausplatz. Im Anschluss geht es auf der gleichen Strecke wieder zurück zur Rötibrücke.

Im Anschluss kommt es im Vergleich zur ersten Ausgabe zu einer Änderung: Der Umzug endet neu auf dem Parkplatz von DePuy Synthes und somit auf Zuchwiler Boden, direkt neben dem Kino Canva. Der Grund: Der Dornacherplatz ist bereits besetzt.

Die Umzugsroute im Bild. zvg

Auf dem Parkplatz wird eine Jury die schönsten der geschmückten Traktoren küren. Noch ist die Jury nicht vollständig. Klar ist aber schon, dass Regierungsrat Peter Hodel, der Solothurner Tourismusdirektor Jürgen Hofer sowie Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbandes, Teil davon sein werden. Dazukommen sollen noch zwei bis drei Frauen. Zudem werden im Anschluss an den Umzug Würste vom Grill verkauft und die Landwirte sammeln Geld für die Caritas Solothurn.

Es gibt einen Nachfolgeanlass

«Wir freuen uns wieder auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer», sagt Dietschi. Er berichtet, dass die Landwirte auch dieses Jahr während des Umzuges Geschenke verteilen werden. 3000 waren es im letzten Jahr. Darunter Äpfel, gebrannte Creme und Getränke. «Dieses Jahr wollen wir noch einen draufsetzen.» So werden etwa zusätzlich 150 Kilogramm Sauerkraut verteilt.

So sah es nach dem Traktorenumzug 2021 auf dem Dornacherplatz aus. zvg

2023 wird es also kein Umzug geben – die Landwirte wollen aber trotzdem Danke sagen. Darum wird ein Nachfolgeanlass geplant. In Aetigkofen auf dem Hof der Familie Wyss ist ein Landfest in Planung. «Für einmal kommen die Landwirte nicht in die Stadt, sondern laden die Bevölkerung aufs Land ein», heisst es dazu in der Medienmitteilung.

Geplant ist eine Art volkstümliches Open Air, geht Dietschi mehr ins Detail, wobei auch die Arbeit der Landwirte näher gebracht werden soll. Der neue Event soll im September stattfinden.

