Abstimmung in Solothurn: 73,7 Prozent sagen Ja zur Unterführung

Abstimmung 73,7 Prozent sagen Ja zur Unterführung: Somit will Solothurn beim Westbahnhof mit der grossen Kelle anrühren Die künftige Personenunterführung beim Westbahnhof soll 12,6 Meter breit sein. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Urne den entsprechenden Ergänzungskredit bewilligt. Fabio Vonarburg 1 Kommentar 12.03.2023, 18.27 Uhr

Noch ist es nur eine Visualisierung. Nach dem Ja kommt eine 12,6 Meter breite Personenunterführung beim Westbahnhof näher. Bild: zvg / Stadt Solothurn

Die Unterführung beim Westbahnhofs ist mehr als eine Unterführung. Da war sich der Gemeinderat so gut wie einig, als er im vergangenen Oktober über dessen Zukunft diskutierte. Es sei das Tor in den Westen der Stadt, ein wichtiges Puzzleteil in der Weiterentwicklung der Gebiete Weitblick und Obach.