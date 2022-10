Absolutes Gehör Seit 13 Jahren spielt sie Akkordeon: Marion Berger überzeugt am «Coupe Mondiale» Am «Coupe Mondiale», der Akkordeon Weltmeisterschaft, war mit Marion Berger auch das Akkordeonorchester Solothurn vertreten. Sie erzählt, wie sie die Meisterschaft erlebt hat. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marion Berger spielt seit dem Kindergartenalter Akkordeon. zvg

Mit ihrem Instrument, welches man aus dem klassischen Konzertsaal ebenso kennt wie aus Kneipen und Strassenmusikgruppen, spielt Marion Berger seit bald zehn Jahren im Akkordeonorchester Solothurn. Als beste Schweizerin belegte die 18-Jährige in der Juniorenkategorie des «Coupe Mondiale» den zehnten Schlussrang.

In Zofingen trafen sich die weltbesten Akkordeonisten aus dreissig Nationen. Marion Berger setzte sich in ihrer Kategorie gegen Mitbewerber aus Kasachstan, Finnland und anderen Nationen durch. Der internationale Wettbewerb ist die Weltmeisterschaft für Akkordeonspieler und -Spielerinnen, erklärt die Musikerin aus Niederbipp stolz.

Die Qualifikation holte sie sich unter anderem mit dem letztjährigen Sieg am Schweizerischen Akkordeonwettbewerb in Aarberg. Bereits bei ihrem ersten Start 2017 in Reiden, winkte der damals Dreizehnjährigen eine Goldmedaille.

Der Grossvater inspirierte sie für das Instrument

«Handorgeln» faszinierte sie schon viel früher. Griff Grossvater Hansruedi Gerber zum Schwyzerörgeli, lauschte das kleine Mädchen andächtig und wollte auch so spielen können. Sie bestürmte die Eltern, ihr ein Örgeli zu schenken.

Marion Berger lacht während sie erzählt:

«Daraufhin bekam ich ein kindgerechtes Plastikhandörgeli. Ich wollte aber richtig Musik machen, drückte alle Knöpfe und spielte nach Gehör. Natürlich überlebte das Spielzeugakkordeon die Tortur nicht allzu lange.»

Mit der Aufforderung «kauft dem Kind doch endlich ein richtiges Instrument», sorgte der Grossvater dafür, dass die musikbegeisterte Enkelin richtig loslegen konnte. Oft spielte die Mutter eine Melodie auf der Blockflöte und Marion spielte sie auf dem Akkordeon nach. So entdeckte die Familie ihr absolutes Gehör und die grosse Affinität zur Musik (Klavierspielen brachte sie sich selber bei) und zum Akkordeon.

Schon seit dem Kindergarten spielt sie Akkordeon

Als Vorschulkind von 5 Jahren bekam sie erste Stunden von Susanne Weber. Seither wird sie von ihr unterrichtet, besuchte Meisterkurse bei so bekannten Pädagogen wie Anne-Maria Hölscher und Marie-André Joerger. Zudem nutzte sie die Chancen, welche das Vorbereiten auf den «Coupe Mondiale» boten.

«Wir nahmen an Förderprogrammen teil und wurden von renommierten Akkordeonisten betreut, zu deren Kursen wir sonst schwerlich Zugang bekommen hätten», erzählt sie. Erfahrungen, die sie als wichtiger erachtet als Diplom und Preisgeld. Rückblickend sagt sie dazu:

«Ich konnte rundum profitieren, Technik und Ausdruck verbessern und das Niveau steigern.»

Perfektes Rüstzeug für weitere Wettbewerbe, stimmt die Musikerin zu. Obschon im Augenblick die Berufsmatura ihre ganze Energie erfordert.

Ohne Musik möchte sie nicht leben

«Ich habe die Ausbildung zur Tiermedizinischen Praxisassistentin abgeschlossen. Ich träume nicht von Auftritten in der Tonhalle, sondern davon, Veterinärmedizin zu studieren», offenbart sie. Eine Karriere als Profimusikerin schliesst sie (noch) aus. Auch weil das Akkordeon kein Orchesterinstrument ist und eine Sololaufbahn mit vielen Risiken behaftet wäre.

Trotzdem: Ohne Musik möchte Marion Berger nicht leben. Zumal sie von Klassik über Rock, Pop, Jazz und Filmmusik in allen Genres zu Hause ist und die Klangvielfalt des Akkordeons liebt. «Wer weiss, was noch alles auf mich wartet. Mit und ohne Akkordeon», sinniert sie schmunzelnd.

Das Akkordeonorchester Solothurn spielt am 29. Oktober um 15 und 19 Uhr im Konzertsaal Solothurn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen