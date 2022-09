Solothurn: Auch 2022 gibt es kein «Soledurner Wiehnachtsmäret»

Absage Wieder kein «Soledurner Wiehnachtsmäret»: Zum dritten Mal in Folge fällt der Anlass im Kreuzackerpark aus Das Organisationskomitee spricht über den Grund für die Absage – und sagt, wie es nun mit dem «Soledurner Wiehnachtsmäret» weitergehen soll. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Der Soledurner Wiehnachtsmäret fällt auch dieses Jahr aus. Letztmals wurde der Anlass 2019 durchgeführt. Tom Ulrich

Eine traurige Nachricht folgt der anderen auf dem Fuss: Wenige Tage nach dem definitiven Aus für das Märetfescht wird bekannt, dass die Solothurnerinnen und Solothurner auch dieses Jahr wieder ohne den beliebten «Soledurner Wiehnachtsmäret» auskommen müssen, der jeweils wenige Tage vor Heiligabend im Kreuzackerpark stattfindet.

Nach der coronabedingten Absage 2020 sowie 2021, als der Aufwand für ein Schutzkonzept zu gross war, geben die Organisatoren nun bekannt, dass es auch keine Ausgabe 2022 geben wird. Der Grund: Dem kleinen Organisationskomitee fehlt es an der nötigen Zeit, um den Märet im Kreuzackerpark zum elften Mal zu organisieren.

Zeitlicher Aufwand war zu gross

«Es tut uns im Herzen weh, dass der ‹Soledurner Wiehnachtsmäret› auch dieses Jahr ausfällt», sagt Kurt Steiner vom OK. Den jetzigen OK-Mitgliedern sei es derzeit beruflich nicht möglich, den grossen zeitlichen Aufwand zu meistern, da es in jeder Branche an Personal mangle. Zudem ist es dem OK bislang nicht gelungen, die Organisation in neue Hände zu legen.

Der administrative Aufwand sei enorm. «Für eine Person ist es vergleichbar mit mindestens einem 20-Prozent-Jahresjob» Zudem müsse man während beinahe zehn Tagen auf dem Platz stehen. Für das OK war ausserdem immer klar, dass man es entweder richtig oder sonst lieber gar nicht mache.

«Die Qualität des Weihnachtsmarkts war uns immer sehr wichtig.»

Der «Soledurner Wiehnachtsmäret» fand erstmals im Jahr 2010 statt und wurde gemeinsam mit Pro Vorstadt ins Leben gerufen. Der Erfolg stellte sich schnell ein und der Märet entwickelte sich zu einem wichtigen Ereignis in der vorweihnachtlichen Agenda der Stadt Solothurn.

Hoffen auf ein Comeback des Wiehnachtsmärets

Zu Beginn waren es 34 kleine Holzhütten, in denen Waren verkauft wurden, zuletzt waren es rund 100 Ausstellerinnen und Aussteller. Damit habe man die ideale Grösse erreicht, wie das OK festhält. «Wir haben auch immer schönes Feedback erhalten», sagt Steiner. Ihm ist es ein riesiges Anliegen, dass die diesjährige Absage nicht das definitive Aus für den Märet bedeutet.

«Der ‹Soledurner Wiehnachtsmäret› soll wieder aufleben», sagt Steiner. Das OK wird sich nun Zeit nehmen, um für das Jahr 2023 eine Lösung zu suchen. «Wer Interesse und Freude verspürt, die Fäden in die Hand zu nehmen und auch den grossen Aufwand nicht scheut, soll sich bei uns melden», sagt Kurt Steiner. Er selber wäre etwa dazu bereit, im kommenden Jahr wie gewohnt die Aufgabe als Bauchef zu übernehmen. Und er betont dankbar: «An Helferinnen und Helfern vor Ort hat es nie gefehlt.»

Den «Chlausemäret» gibt es dieses Jahr

Zum Schluss doch noch eine freudige Nachricht. Während der «Soledurner Wiehnachtsmäret» zum dritten Mal in Folge ausfällt, findet in diesem Jahr der «Chlausemäret» erstmals seit 2019 wieder statt, wie OK-Präsident Philipp Hofer bestätigt. So kann man sich zumindest den 7. und 8. Dezember rot in die Agenda eintragen.

