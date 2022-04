Eine Spurensuche wieso das Märetfescht nicht mehr funktioniert

Absage Märetfescht Konsumieren ohne Krampfen Das Interesse des Publikums am Märetfescht bleibt konstant zu sein, trotzdem wird das Fest dieses Jahr nicht durchgeführt. Ist die Absage ein Ausdruck grösserer gesellschaftlicher Entwicklung? Judith Frei Jetzt kommentieren 28.04.2022, 11.00 Uhr

Märetfescht 2018 Im Bild. Oliver Menge

Nur etwas mehr als ein Drittel der Standplätze waren vergeben. Dass nach zwei Jahren Zwangspause das Interesse, diesen Anlass wiederzubeleben, so gering ist, lässt tief blicken.

Der Anlass ist seit 1978 ein kultureller und gesellschaftlicher Höhepunkt in der Stadt. Solothurn traf sich an diesem Anlass. Doch jetzt wird er wie eine heisse Kartoffel fallengelassen.

Es ist möglich, dass das Märetfescht in seiner bisherigen Form nie mehr zurückkommt. Die Anmeldungen sind seit längerer Zeit rückläufig. Auf der Hand liegt, dass dies ein Ausdruck einer grösseren gesellschaftlichen Entwicklung ist. Freiwilligenarbeit sowie das Engagement in Vereinen haben in unserer zunehmend individualisierten und leistungsorientierten Gesellschaft weniger Platz. Es fehlt an Helfern und Vereinen.

Doch nicht nur die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Auch die Stadt ist eine andere. Volksfeste wie das Märetfescht haben Konkurrenz erhalten. Neue kreative Anlässe, an denen sich tout Soleure trifft und bei denen man konsumieren kann, ohne mitarbeiten zu müssen, gibt es viele.

Gefestet wird gerne in dieser Stadt, fehlendes Publikum ist nicht der Knackpunkt. Dass man aber nach der Arbeit Zeit und Energie aufbringen, Bier zu zapfen, scheint in unserer modernen Welt unwahrscheinlich.

