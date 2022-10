Abriss Hier schwebt ein Bagger über Solothurn: Abbrucharbeiten beim Bürgerspital beginnen auf dem Dach Das frühere Hauptgebäude der Solothurner Bürgerspitals wird abgebrochen. Für die Arbeiten wurde nun mittels Kran ein Bagger aufs Dach gehievt. 12.10.2022, 14.25 Uhr

Von der Aussicht her dürfte es einer der schönsten Arbeitsplätze in der Stadt Solothurn sein. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass sich der Baggerführer auf die Aussicht konzentrieren kann.

Am Mittwochmorgen wurde per Kran ein Bagger auf das Dach des ehemaligen Hauptgebäudes des Solothurner Bürgerspitals gehoben, das frühere Bettenhaus. Das zehn Tonnen schwere Gefährt wurde wegen des Gewichts nahe am Kranturm in die Höhe gezogen.

Abrissarbeiten beim Bürgerspital: Per Kran wird jetzt ein Bagger aufs Dach gehoben. José R. Martinez Der Bagger wurde nahe am Kranturm in die Höhe gehoben. José R. Martinez Nun ist die Maschine in der Luft. Im Hintergrund ist das ehemalige Bettenhochhaus zu sehen, das nun abgerissen wird. José R. Martinez Nun hat die zehn Tonnen schwere Maschine die Dachhöhe erreicht. José R. Martinez Die letzten Meter. José R. Martinez Der Bagger wird auf dem Dach Kies und die Isolation wegräumen. José R. Martinez Max Karli (links) Bauleiter der Firma Sulzer Buzzi mit Marco Wüthrich, Polier der Firma Aregger José R. Martinez

Dass nun ganz oben auf dem früheren Spital gearbeitet wird, ist kein Zufall: Von oben nach unten wird das Spital rückgebaut. Durch die Aufzugsschächte, in denen früher Tausende Patienten auf ihre Zimmer kamen, soll der Bauschutt nach unten gebracht werden.

Der Bagger wird Kies und Dachisolation entfernen. Sind diese Arbeiten erledigt, wird ein Durchbruch durch das Dach gemacht und die Maschine wird die Aufräumarbeiten ein Stockwerk tiefer weiterführen. (szr)