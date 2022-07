So geht Solothurn gegen Abfallsünder in der Altstadt vor

Abfallproblem Mahnschreiben und Detektivarbeiten: Wie die Stadt gegen herumstehende Abfallsäcke in der Solothurner Altstadt vorgeht Regelmässig stehen Abfallsäcke in der Solothurner Altstadt. Dies, obschon keine Abfallsammlung stattfindet. Detektivarbeit und Mahnschreiben sollen kurzfristig helfen. Längerfristig hofft der Werkhofchef auf bauliche Massnahmen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 05.07.2022, 14.00 Uhr

Am Freitagmorgen findet in der Solothurner Altstadt die Abfallsammlung statt. Leider stehen auch an anderen Tagen regelmässig farbige Kebag-Säcke in den Gassen. Bruno Kissling

Das Problem in der Solothurner Altstadt ist altbekannt: Unabhängig von der Abfallsammlung zieren Abfallsäcke das Stadtbild. Geschäfte oder Privatpersonen stellen besonders an Sonntagen und Montagmorgen ihren Müll in die Altstadtgassen. Entsorgt wird dieser jedoch erst am Dienstag.