Solothurn: Am Aareschwimmen 2022 war Tempo-Schwimmen angesagt

Aareschwimmen «Das war Fun, aber auch tricky»: Am Aareschwimmen in Solothurn war Tempo-Schwimmen in trübem Wasser angesagt Das traditionelle Aareschwimmen in Solothurn hat einmal mehr begeistert: im Wasser und an Land – und endlich wieder nach zwei Absagen. Jörg Greb Jetzt kommentieren 21.08.2022, 14.22 Uhr

Das Aareschwimmen 2022 war ein Erfolg. José R. Martinez

«Jetzt ist es Zeit zum Aufhören», sagte ein passionierter Aareschwimmer. Als Zweitletzter seiner Startgruppe war er unterhalb des Solheures aus dem Wasser gestiegen. Doch seine Selbstzweifel wandelten sich schnell – denn: Für Spass haben die 1,3 km in der Aare vom Start in der Badi einmal mehr gesorgt. Das Aareschwimmen fordert, lädt zur sportlichen Betätigung, hat das Flair eines Wettkampfes, lebt aber dennoch kaum von intensivem Wettkampfgeist und Verbissenheit. Vielmehr steht das Spielerische im Zentrum – in einem familiären Rahmen.

Die Badekappe liegen bereit. José R. Martinez

Und dazu passt, dass die Flanierenden, Einkehrenden und Einkaufenden entlang des linken wie des rechten Aareufers von den Schwimmerinnen und Schwimmern in den gelben Schwimmmützen Kenntnis nehmen und mit Hopp-Rufen und Applaus unterstützen. Und wenn ein Saxofon am Ufer erklingt, sind die harmonischen Tonfolgen auch an die Schwimmenden gerichtet.

Die SM-Medaillengewinner

Unterwegs waren die Schwimmenden zwischen gut 12 Minuten und knapp dem Doppelten. Auf Tempo drückten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe Race. Und der Schnellste war kein Unbekannter: Pascal Zollinger. Der 21-jährige Spitzenschwimmer erreichte den Ausstieg nach 12:24 Minuten mit kräftigen Crawlzügen. Und nachdem er Schwimmbrille und Körper von den Algen befreit hatte, sagte er:

«Das Tempo mit der Unterstützung der Aare war angenehm, die Sicht hingegen schwierig.»

Aufgrund der Niederschläge war das Wasser trüb. Die Orientierung erschwert. «Zum Teil schwamm ich an der Leine», erzählte er. Die typischen Schwimmleinen waren zwischen den Brücken und in Ufernähe angebracht worden.

In der Verfolgergruppe von Zollinger schwamm Louis Flury und lange auch Leandro Flury mit denen Zollinger seine bis jetzt einzigen Medaillengewinne an den Schweizer Meisterschaften hat feiern können: in den Staffeln. Zwischen die beiden Brüder schoben sich schliesslich die beiden schnellsten Frauen: Bianca Jost schlug als Dritte an, Bettina Müller als Vierte. Und Jost schätzte ihre Premiere. Auf den Geschmack gebracht hatte sie ihr Freund Louis Flury. Sie, die Bielerin, sagte:

«Das war Fun, war aber auch tricky, weil du zur Orientierung immer wieder mit dem Kopf auftauchen musstest und das Tempogefühl völlig ungewohnt ist.»

Aufatmen nach den Zweifeln

Froh zeigten sich die Organisatoren. Am Morgen noch haderten sie. Es regnete. Beruhigend wirkte der Blick auf den Wetterradar. Und die Prognose traf zu. Anfang Nachmittag herrschte ideales Wetter zum Schwimmen. Das motivierte auch Spontane. OK-Präsident Christian Jaberg erzählte von einen solchen, der sich um 14 Uhr auf dem Sofa zu Hause zu einem Start entschloss.

Generell aber legten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer früher fest und meldeten sich vorzeitig an. Die Folge: Die Organisatoren konnten abschätzen, wie sie den Anlass sicher und stimmig durchführen konnten. In sieben Gruppen gingen die 125 die Teilnehmenden auf die Strecke - darunter auch jene der Kategorie Stand-up-Paddle.

Und als unbegründet erwies sich die Annahme, die Zuggeschwindigkeit des Jurasüdfussflusses sei wegen der Trockenheit und der geringen Wassermenge zu gering. Aufgrund der Niederschläge und der Ablassmenge bei der Schleuse verdoppelte sich die Fliessgeschwindigkeit von Anfang Woche. «Jetzt haben wir wieder durchschnittliche Werte» durften die Organisatoren die Schwimmenden beruhigen.

Die Schwimmerinnen steigen aus dem Wasser. José R. Martinez

